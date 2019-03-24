Обнаружено древнее существо с 18 щупальцами вокруг рта

Ученые обнаружили окаменелости древнего морского существа с 18 щупальцами, окружавшими его рот.
Находка поможет пролить свет на происхождение гребневиков — современных морских животных, немного напоминающих медуз. Тела гребневиков состоят из желеобразной массы. При плавании они используют «гребни» из ресничек. Размеры этих существ колеблются от нескольких миллиметров до полутора метров.
Ранее не известное существо получило название Daihua sanqiong. Оно жило 518 миллионов лет назад на территории современного Китая.
У Daihua sanqiong нашли ряд общих черт с гребневиками. На каждом из щупалец ископаемого расположены тонкие, похожие на перья отростки с рядами крупных «ресничек», которыми животное, очевидно, ловило добычу. Исследователи предполагают, что найденный вид может быть прародителем Ctenophora.
Существо имеет общие черты и с другими ископаемыми морскими животными — Xianguangia, Dinomischus и Siphusauctum.
Ископаемое обнаружил палеобиолог Сянгуан Хо из Юньнаньского университета. По словам ученых, находка доказывает, что гребневики своим происхождением связаны с кораллами, морскими анемонами и медузами. Их выводы опубликованы в журнале Current Biology.