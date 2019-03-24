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13:18 (мск), источник: Известия

В российских СИЗО появится кабельное ТВ и спортивные площадки

Перечень платных услуг в СИЗО пополнят подпиской на кабельное телевидение. Об этом рассказал замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев 24 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Так же, как и для обычных граждан, у лиц, содержащихся под стражей, появится возможность к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов оформить подписку на платные телеканалы», — цитирует Бояринева агентство ТАСС.

По его словам, такой проект по Москве станет пилотным. Для его реализации в камерах установят электронные терминалы. Таким образом, заключенные смогут заказать «просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы».

Эти же терминалы обеспечивают доступ к другим платным услугам — дополнительному питанию, книгам, газетам и журналам, данным по лицевому счету. Через терминалы можно писать обращения к руководству ФСИН, а также получить информацию о востребованных профессиях в регионе, куда арестант поедет после освобождения, чтобы учиться на них во время отбывания наказания.

Кроме того, все спортивные дворы оборудуют для занятий тяжелой атлетикой, гимнастикой, футболом и другим активным спортом. В отдельных регионах созданы спортивные городки. Раньше подобные площадки были предусмотрены только для несовершеннолетних под стражей.

«Потребуются определенные изменения в законодательстве. Пока можем выводить только покамерно. Но хотим, чтобы можно было проводить соревнования между камерами», — рассказал Бояринев.

Как ранее рассказал «Известиям» глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков, около 75% телевизоров в московских СИЗО готовы к приему цифрового сигнала. В первую очередь современной техникой были оборудованы изоляторы, в которых содержатся женщины и несовершеннолетние.

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