В российских СИЗО появится кабельное ТВ и спортивные площадки
Перечень платных услуг в СИЗО пополнят подпиской на кабельное телевидение. Об этом рассказал замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев 24 марта.
Перечень платных услуг в СИЗО пополнят подпиской на кабельное телевидение. Об этом рассказал замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев 24 марта.
«Так же, как и для обычных граждан, у лиц, содержащихся под стражей, появится возможность к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов оформить подписку на платные телеканалы», — цитирует Бояринева агентство ТАСС.
По его словам, такой проект по Москве станет пилотным. Для его реализации в камерах установят электронные терминалы. Таким образом, заключенные смогут заказать «просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы».
Эти же терминалы обеспечивают доступ к другим платным услугам — дополнительному питанию, книгам, газетам и журналам, данным по лицевому счету. Через терминалы можно писать обращения к руководству ФСИН, а также получить информацию о востребованных профессиях в регионе, куда арестант поедет после освобождения, чтобы учиться на них во время отбывания наказания.
Кроме того, все спортивные дворы оборудуют для занятий тяжелой атлетикой, гимнастикой, футболом и другим активным спортом. В отдельных регионах созданы спортивные городки. Раньше подобные площадки были предусмотрены только для несовершеннолетних под стражей.
«Потребуются определенные изменения в законодательстве. Пока можем выводить только покамерно. Но хотим, чтобы можно было проводить соревнования между камерами», — рассказал Бояринев.
Как ранее рассказал «Известиям» глава