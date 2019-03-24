Диетолог развенчал мифы о «суперпродуктах»
«Суперпродуктами» принято называть продукты питания, которые содержат много полезных для здоровья веществ. В основном это питательная растительная пища, некоторые виды рыбы и молочных продуктов.
«Суперпродуктами» принято называть продукты питания, которые содержат много полезных для здоровья веществ. В основном это питательная растительная пища, некоторые виды рыбы и молочных продуктов.
СМИ и блогеры то и дело составляют топы «суперпродуктов», но такие списки не совсем верны, отмечает Деспина Хайд, диетолог в Медицинском центре Лангон при
Черника входит во многие списки «суперпродуктов», потому что она богата витаминами, клетчаткой и фитохимическими веществами, необходимыми для нормальной работы иммунной системы и сопротивляемости организма болезням. Но эти же вещества можно найти и во многих других ягодах, включая клубнику и клюкву.
Исследование, опубликованное в 2013 году в журнале Circulation, показало, что высокое потребление фитохимических веществ, известных как флавоноиды, может снизить риск заболеваний сердца у молодых женщин.
О пользе кудрявой капусты, или кале написано очень много. Но мангольд, шпинат, брокколи, листовая горчица и самая обычная белокочанная капуста вполне могут составить ей конкуренцию. Все они богаты витаминами А, С и К, а также клетчаткой, кальцием и другими минералами.
Неочищенное зерно содержит больше белков, сложных углеводов, клетчатки и витаминов группы B, чем очищенное. За счет клетчатки оно дает длительное ощущение сытости, помогает снизить уровень холестерина и риск заболеть диабетом II типа. Но следует помнить, что этими же свойствами обладают орехи, семена, фасоль и другие бобовые, к тому же, в бобовых больше белка.
Лосось, сардины, скумбрия и другая жирная рыба богаты жирными кислотами омега-3, которые снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Но рыба и моллюски также имеют свойство накапливать ртуть. Кроме того, для хранения рыбы используются стабилизаторы и загустители.
Ученые советуют употреблять только свежую рыбу и избегать видов, которые находятся на вершине пищевой цепочки, таких как скумбрия, окуневидные,
Практически любой список «суперпродуктов» обязательно содержит
Вовсе не обязательно покупать дорогие импортные фрукты, чтобы получить необходимые питательные вещества. Например, известно, что гранат содержит много эллаговой кислоты, обладающей гипотензивным, антиоксидантным и противоопухолевым действием. Но эта же кислота в большом количестве содержится в малине, лесной землянике, морошке, ежевике, клюкве и грецких орехах.
Подытоживая, диетолог напоминает, что ключом к здоровому питанию является употребление разнообразных питательных продуктов в нужных количествах.
Анна Лысенко
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