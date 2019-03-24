Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа: пострадают Россия, США и Канада
Почему чиновникам положены дорогие авто: теперь мы знаем ответ
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Женщина создала бизнес на сказочных блюдах (фото)Ее блог читают больше 400 тысяч человек
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Иван Ургант показал редкое фото 3-летней дочки
Массовое побоище в Москве: стрельба во время пения Меладзе
Предсмертная просьба: о чем просила Началова
Киркорова, Лободу и Гагарину наградили в Москве
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Переехавшая на Кубу россиянка рассказала, чему удивилась свекровь
Простой продукт в РФ, за которым в США очередь
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Карнавал в Рио
14:35 (мск), источник: РИА Новости

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Строители моста через Керченский пролив соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил в воскресенье инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА Новости

«Собраны все пролётные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», — сообщил инфоцентр.

Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 — это конструкция длиной почти 64 метра. Всего у Крымского моста 306 железнодорожных пролетных строений. Каждое включает два блока (правый и левый), из которых сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении. Пролеты были изготовлены на российских профильных заводах, они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде, отметили в инфоцентре.

Читайте также
Миссии ЕС ставят особые условия для визита на полуостров, заявили в Крыму

«Замкнув мостовое полотно под железную дорогу, мы успешно прошли еще один важный этап строительства Крымского моста. Работа на стройплощадке продолжается, все идет по графику… К декабрю 2019 года, к моменту запуска железнодорожного движения, на мосту будут смонтированы все системы, которые обеспечат комфортное и безопасное движение поездов, в том числе системы освещения, связи, а также устройства сигнализации, централизации и блокировки», — приводит инфоцентр слова заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.

Вес одного железнодорожного пролета превышает 500 тонн. Всего для их сборки понадобилось свыше 4 миллионов высокопрочных болтов, протяженность сварных швов достигла почти 118 километров. На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами, на морские — надвигались мощными домкратами продольным и поперечным способами, сообщили строители. На одном из морских участков (от Керчи в сторону фарватера) надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением проектного радиуса: трасса обогнула мыс Ак-Бурун. Такая траектория была принята в проекте для сохранения памятника историко-культурного наследия «Крепость Керчь», расположенного на мысе, пояснили строители.

Читайте также
Украина ввела санкции против причастных к строительству Крымского моста

«Нить» железнодорожных пролетных строений плавно поднимается в направлении фарватера — с пяти до 35 метров. Над судоходным коридором в Керченском проливе расположен самый большой пролет двухпутной дороги — арочный. Он примерно в 10 раз массивнее (около шести тысяч тонн) и почти в четыре раза длиннее остальных пролетов (от опоры до опоры — 227 метров, как два футбольных поля). Под аркой свободно проходят суда. Большой арочный пролет был установлен на опоры в августе 2017 года в ходе уникальной морской операции, которая объединила более ста специалистов и стала наиболее сложным технологическим этапом строительства Крымского моста, напомнили в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Крымская энергия: итоги первой пятилетки в составе России
Во время загрузки произошла ошибка.
19 марта© Ньюстюб
 Аннексия или Сецессия: немец доказал, что произошло в Крыму
Хелло, 'Китти'! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в краже 30 миллиардов долларов
Загитова впервые упала на чемпионате мира (видео)
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
Больные раком мозга назвали симптомы, которые игнорировали
Обнаружено древнее существо с 18 щупальцами вокруг рта
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Спорт
Алина Загитова обратилась к болельщикам после чемпионата мира Российская фигуристка напомнила, как важно не отказываться от своей мечты и делать все, чтобы она исполнилась
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
Киркорова, Лободу и Гагарину наградили в Москве Российские и зарубежные артисты стали гостями музыкальной премии BraVo
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме Послание получилось очень личным
Леди
Фанаты поздравляют Ольгу Бузову с помолвкой Певица «засветила» кольцо на безымянном пальце.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь