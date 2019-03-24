Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

«Собраны все пролётные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», — сообщил инфоцентр.
Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 — это конструкция длиной почти 64 метра. Всего у Крымского моста 306 железнодорожных пролетных строений. Каждое включает два блока (правый и левый), из которых сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении. Пролеты были изготовлены на российских профильных заводах, они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде, отметили в инфоцентре.
«Замкнув мостовое полотно под железную дорогу, мы успешно прошли еще один важный этап строительства Крымского моста. Работа на стройплощадке продолжается, все идет по графику… К декабрю 2019 года, к моменту запуска железнодорожного движения, на мосту будут смонтированы все системы, которые обеспечат комфортное и безопасное движение поездов, в том числе системы освещения, связи, а также устройства сигнализации, централизации и блокировки», — приводит инфоцентр слова заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.
Вес одного железнодорожного пролета превышает 500 тонн. Всего для их сборки понадобилось свыше 4 миллионов высокопрочных болтов, протяженность сварных швов достигла почти 118 километров. На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами, на морские — надвигались мощными домкратами продольным и поперечным способами, сообщили строители. На одном из морских участков (от Керчи в сторону фарватера) надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением проектного радиуса: трасса обогнула мыс Ак-Бурун. Такая траектория была принята в проекте для сохранения памятника историко-культурного наследия «Крепость Керчь», расположенного на мысе, пояснили строители.
«Нить» железнодорожных пролетных строений плавно поднимается в направлении фарватера — с пяти до 35 метров. Над судоходным коридором в Керченском проливе расположен самый большой пролет двухпутной дороги — арочный. Он примерно в 10 раз массивнее (около шести тысяч тонн) и почти в четыре раза длиннее остальных пролетов (от опоры до опоры — 227 метров, как два футбольных поля). Под аркой свободно проходят суда. Большой арочный пролет был установлен на опоры в августе 2017 года в ходе уникальной морской операции, которая объединила более ста специалистов и стала наиболее сложным технологическим этапом строительства Крымского моста, напомнили в инфоцентре.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.