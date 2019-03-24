Пенсионерка добилась алиментов на 52-летнюю дочь

73-летняя Тони Андерсон из Сан-Диего подала в суд на бывшего мужа, требуя выплатить задолженность по алиментам.
Дональд Ленхарт сбежал из США в Канаду в 1970-х, когда его дочери Лейн было три года. С тех пор он не перечислил бывшей семье ни копейки. Сейчас Лейн исполнилось уже 52 года.
Когда Тони узнала, что ее бывший супруг вернулся в США, она обратилась в суд и выиграла дело. «Как-то посреди бессонной ночи я вдруг осознала: а ведь нет никакого срока давности на задолженность по алиментам», — рассказала она журналистам.
Ленхарт должен был выплачивать на ребенка по 160 долларов в месяц. Суд обязал мужчину возместить дочери 150 тысяч долларов.
Андерсон говорит, что сама дала дочери все, что смогла — отправила ее учиться в колледж в Париже и затем поддерживала, пока девушка начинала свой бизнес в дизайне интерьеров. Теперь Лейн руководит фирмой своей матери. Сама Тони уже на пенсии.