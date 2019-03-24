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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчину в США отстранили от работы за спасение кошки

По словам начальства, он нарушил правила безопасности.

Работника одной из телекоммуникационных компаний в США отстранили от работы на полмесяца за спасение кошки, сообщают местные СМИ.

Морис Герман работал на прокладке кабеля в городе Порт-Ричмонд, штат Пенсильвания. Один из местных жителей попросил его помочь спасти кошку, которая сидела на столбе уже 12 часов и боялась слезать.

Герман поднялся на автоподъёмнике, снял кошку и под аплодисменты вернул ее хозяину. Но начальство не оценило благородный поступок работника. Мужчину отстранили от работы на 15 дней.

«Мы не испытываем радости от таких вынужденных мер. Тем не менее, мы несем ответственность за безопасность наших сотрудников и клиентов», — заявили в компании, добавив, что Герман подвергал опасности свою жизнь и жизни окружающих. По словам руководства, спасением животного должны были заняться специально подготовленные спасатели.

Такие дисциплинарные меры вызвали возмущение у жителей Порт-Ричмонда. Они организовали в соцсетях сбор средств, чтобы компенсировать мужчине потерю зарплаты за полмесяца.

Анна Лысенко

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