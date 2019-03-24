Где весной искать бесплатные источники витаминов

В крапиве содержится больше аскорбиновой кислоты, чем в яблоках и лимонах. В ней также много витамина А, К, магния и антиоксидантов. Из крапивы делают салаты, пюре, щи, соусы и даже начинку для пирожков. В жгучих волосках этого растения содержится муравьиная кислота, поэтому его нужно обдать кипятком перед тем, как делать салат. А в борще крапиву варят не менее 5−6 минут.
Всем известное растение можно добавлять в борщи и салаты. Это отличный источник антиоксидантов и витамина А. Чтобы избавиться от горечи растения, его обдают кипятком, а потом несколько часов держат в соленой холодной воде. Из цветов одуванчика также варят варенье.
Всем известный тростник — не только украшение рек и озер. Это также полезная пищевая добавка. Мясистое корневище тростника жарят, варят, пекут, маринуют и даже едят сырым. Оно очень нежное на вкус. Растение содержит витамин C, клетчатку, белок, жир, каротин.
Лук медвежий, или черемша занесена в Красные книги Брянской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Рязанской, Смоленской областей и Ставропольского края. Но с недавних пор семена этого растения можно легко купить в любом супермаркете и выращивать «витаминную бомбу» у себя в саду или на балконе. По вкусу черемша — что-то среднее между луком и чесноком. В растении много аскорбиновой кислоты, белка, каротина и других полезных веществ.
Это растение появляется буквально из-под снега. Его листья едят в салатах, супах и борщах. Они богаты витаминами А, В1, В2, В5, В6 и В9, К и РР, а также магнием, железом, натрием, марганцем, фосфором, цинком, селеном, кальцием и калием. По вкусовым качествам и пользе пастушью сумку приравнивают к шпинату и листовой горчице.