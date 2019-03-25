Как живется человеку, который зарабатывает на интернет-роликах с котиками
Уилл Брэйден руководит благотворительным проектом CatVideoFest, который собирает большие деньги в пользу приютов для животных.
Уилл Брэйден руководит благотворительным проектом CatVideoFest, который собирает большие деньги в пользу приютов для животных.
Прошло уже более десяти лет с тех пор, как кошки в первый раз покорили интернет, а теперь звезды кошачьих успешно вышли и на большой экран. За что же мы их так обожаем? Есть человек, который может ответить на этот вопрос.
Я сижу в старинном кинотеатре в Милуоки, штат Висконсин. Зрителей набралось почти 800 человек. Зал украшен статуями Будды, пахнет жареным попкорном, а аудитория гудит от волнения в предвкушении шоу.
Только здесь зрители будут смотреть не последний голливудский блокбастер, а полнометражный фильм, собранный из выложенных в интернет видеороликов о кошках.
Собравшиеся дружно охают, вскрикивают и смеются как над просто забавными кадрами, так и над видеороликами с сюжетом. Слепой кот, невзирая на все препятствия и невзгоды, находит любящую семью, другой кот в одиночку отпугивает бурого медведя… Я пару раз всхлипываю.
За последние несколько лет он стал «королем» мира кошачьих видео. По его оценкам, только в прошлом году он отсмотрел около 15−17 тысяч видеороликов. Но, сказать по правде, еще несколько лет назад Уилл и представить не мог, что его карьера двинется в столь необычном направлении.
Вся эта история с кошачьими видео началась еще в 2006 году, когда он был студентом Сиэтлского института кино (SFI).
«У меня было задание — снять видеорезюме о
«И я подумал — может, снять этого кота и попробовать спародировать старые фильмы французской “Новой волны”, которые мы смотрели. Если видео получится достаточно забавным, возможно, преподаватели не заметят, что я выполнил задание не так, как должен был», — говорит Уилл.
Видеоролик представлял собой последовательность снимков кота, на которых он всем своим видом демонстрировал непоколебимость и твердость духа. Закадровый голос от лица кота делился его экзистенциальными размышлениями и резко критиковал человеческое мироустройство.
Клип был загружен на видеохостинг YouTube в 2007 году. Тогда этот сервис только начинал развиваться, а кошки только начинали свое наступление на интернет.
Сиквел своего фильма — «Анри 2: Лапа господня» («Henri 2, Paw de Deux») — Уилл снял только через пять лет. К тому моменту он создал от имени Анри страницу в «Фейсбуке» — и поклонники кота просто умоляли выпустить продолжение первого фильма.
«Я снял новое видео — и оно очень быстро распространилось по сети. Думаю, оно получило миллион просмотров за
Вторая часть фильма была опубликована на YouTube в 2012 году. На данный момент ее посмотрели уже больше 10 миллионов раз.
В том же году в Центре искусств Уокера в американском штате Миннеаполис прошел первый в истории Фестиваль кошачьих
Уилл пошел на фестиваль скорее из любопытства — и, к собственному удивлению, получил престижную премию «Золотой котенок» (аналог «Оскара» за лучший фильм).
Победа на фестивале вызвала широкий интерес со стороны СМИ, а Анри стал настоящей звездой. Многие знаменитости, в том числе актер Кристофер Уокен, причисляли себя к его поклонникам. Анри же получил заказ на книгу и рекламный контракт с одним из брендов кошачьего корма.
Сейчас Анри уже больше 15 лет. В прошлом году он официально сказал «Au Revoir» и покинул YouTube.
Но видеоролики о кошках до сих пор играют большую роль в жизни Уилла. В 2014 году он начал помогать с организацией CatVideoFest. Два года спустя
С тех пор он практически в одиночку занимается подготовкой фестиваля. Каждодневная работа Уилла включает в себя прочесывание дальних уголков интернета в поисках интересных видео, разбор тысяч заявок, бронирование залов и маркетинг.
В 2018 году Уилл подписал соглашение о продаже билетов на фестиваль по всей стране — и спрос на них резко вырос.
Эндрю Карлин из дистрибьюторской компании Oscilloscope говорит, что всего за пять показов в Детройте фильм собрал более 37 тысяч долларов — это даже больше, чем новый фильм «Капитан Марвел», который показывают в гигантском кинокомплексе неподалеку.
Одно дело — продавать шоу в Чикаго или Бруклине, ну, знаете, во всех этих хипстерских местах. Но
мы-томожем сказать: да, мы только что добавили еще три показа в Лаббоке, штат Техас, и в Аплтоне, штат Висконсин.
Режиссер смеется, рассказывая о том, как семья его жены с трудом пытается объяснить новым знакомым, что это у него за необычная работа такая.
Прошло уже более десяти лет с тех пор, как в сети стали набирать популярность видео о кошках, и непохоже, чтобы тенденция шла на убыль.
«Мы любим кошек, но нам интересно смотреть, как их можно обыграть», — считает Уилл. Он пытался сделать похожие видео о собаках, но, по его словам, это совсем не то же самое.
«Поскольку кошки такие грациозные и надменные, нам забавно смотреть, как они скользят и падают. А если вы видите, как собака соскальзывает с табуретки, то сразу начинаете волноваться: «Ой, а с ней все в порядке?» — объясняет он.
Он также считает, что успех фестиваля — это «побочный продукт» «запойного» потребления медиаконтента в современном мире.
Если вы смотрите четыре видео о кошках подряд — угадайте, какое видео сервис вам предложит посмотреть следующим. Кинофестиваль работает так, что вы будете спокойно сидеть, а вам все подберут, расскажут и покажут.
На просмотр в театре «Ориентал» в Милуоки собрались люди разных возрастов — и все они лучились от счастья. Некоторые даже нарядились в тематические костюмы — зритель по имени Ричард выбрал для этого выхода в свет леопардовый комбинезон.
Он сказал, что с нетерпением ждет начала показа. По его словам, поддержка местных приютов очень важна: у него самого живут три спасенные уличные кошки.
На некоторые сеансы сотрудники приюта даже приносили животных, которым были нужны новые хозяева. На одном показе трех кошек сразу забрали в новые семьи.
Уилл уверен, что кошки «отвлекают» от давления внешнего мира, и надеется в конечном итоге вывести проект на международный уровень.
«Не могу передать вам, сколько раз за последние два года ко мне подходили люди, просто брали меня за плечи и говорили: мне это нужно — мне нужно 75 минут исключительно кошек», — отмечает он.