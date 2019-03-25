Потерпевшие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» подготовили иски на 2 млрд рублей
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о пожаре в кемеровском
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о пожаре в кемеровском
«Следователи СК России оказывают потерпевшим по уголовному делу о пожаре всю необходимую помощь в подготовке гражданских исков, в которых уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда, в том числе морального, на сумму более 2 млрд рублей. В том числе, следователями в обеспечение заявленных требований и возможного исполнения дополнительного наказания в виде штрафа и конфискации имущества арестовано различного имущества обвиняемых на общую сумму свыше 700 млн рублей», — отметила Петренко.
По ее словам, по уголовному делу допрошены и признаны потерпевшими более 450 человек, 83 из которых являются родственниками погибших.