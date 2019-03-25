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12:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Секретные объекты СССР. Как их строили и как они выглядят теперь?

После развала Советского Союза многие объекты, которые были в своё время засекречены, пришли в запустение. Что с ними происходит сейчас?

Власти СССР не скупились на финансирование проектов, которые должны были обеспечить силу и могущество коммунистического строя, а если потребуется, то и защитить его. Но в начале 1990-х огромная страна распалась, некоторые военные и научные объекты отошли только что сформировавшимся государствам — вчерашним союзным республикам. Другие же оказались просто заброшены.

Биохимический полигон «Бархан»

С 1942 по 1992 г. на острове Возрождения, который находился посреди Аральского моря, располагался военный биохимический полигон. Его условное название — «Бархан». В течение полувека там проводились испытания бактериологического оружия на подопытных животных — собаках, обезьянах, овцах, лошадях. Образцы препаратов поставляли из всех военных биохимических лабораторий СССР — Степногорска, Кирова, Свердловска-19, Омутнинска, Сергиева Посада, Оболенска.

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Объект тщательно охранялся, доступ посторонним на остров был строго запрещён. Степень секретности была такова, что большинство сотрудников, которые участвовали в обслуживании полигона, даже не знали, где они работают.

На острове был расположен целый комплекс биоинженерных институтов — корпуса и лаборатории, виварии, склады оборудования. В городке для военных учёных были созданы очень комфортныe условия. Но в 90-е гг. всё изменилось. В 1992 г. президент Борис Ельцин издал указ о закрытии полигона. Воинский контингент был перенаправлен в Киров, а биолаборатория демонтирована.

Какими именно исследованиями занимались учёные на острове Возрождения, сейчас уже никто не скажет. Оборудование растащили мародёры, забрав всё, что представляло хоть какую-то ценность. Остались лишь заброшенные здания.

Кстати, в 1995 г. на полигон приезжали американские военные бактериологи — их пригласили власти Узбекистана и Казахстана, которым после распада СССР принадлежит территория острова. Иностранцы взяли пробы из нескольких могильников и выяснили, что споры сибирской язвы, с которыми работали советские учёные, полностью не погибли и сохраняли некоторую опасность.

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Установка «Двина» в Латвии

С 1964 г. в лесах под Кекавой (в 17 км от Риги) находился ракетный комплекс — четыре пусковые шахты глубиной 35 м, подземный командный пункт, хранилища компонентов топлива и залы для оборудования.

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Объект построили в 1964 г. Но во второй половине 1970-х ракеты Р-12 и Р-12У начали снимать с вооружения в связи с развёртыванием систем РСД-10, и в первую очередь ликвидировали ракетные комплексы с шахтными пусковыми установками. Так «Двина» стала больше не нужна советской власти.

После распада СССР шахты в латвийских лесах и значительная часть помещений оказались частично затоплены и разграблены. Весь металл срезан. Знатоки экстремального туризма предупреждают, что ходить на этот заброшенный объект без сопровождения опытного гида опасно. И дело не только в том, что шахты заполнены водой. Говорят, из их недр могут вырываться испарения ядовитого ракетного топлива — гептила.

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Бывший ЗКП под Аксаем

Запасной командный пункт Северо-Кавказского военного округа (ЗКП) был построен в 50−60-х гг. прошлого столетия, когда СССР готовился к масштабной ядерной войне и в окрестностях крупных городов возводили подземные заглублённые пункты командования различными видами войск.

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Внутри холма на Мухиной балке (это место расположено в районе Аксая в Ростовской обл.) были проложены тоннели высотой 8 м и длиной 85 м. Их спроектировали таким образом, чтобы сооружение могло уцелеть даже при прямом попадании атомной бомбы. Двухъярусный бункер имел разветвлённую систему коридоров с герметичными дверями, множество комнат и обширных залов. Официально считалось, что гигантское сооружение предназначено для ремонта и хранения бронетехники. Но проводились там и исследования подземных взрывов.

В строения бывшего командного пункта до сих пор ведут круглые отверстия-проёмы. Но с середины 1980-х никаких испытаний здесь не проводилось. А в 1993 г. он был окончательно закрыт. Местные жители вывезли из помещений мебель и сантехнику. В 1998 г. на территории заброшенного бункера открыт военно-исторический музей. Теперь сюда в качестве туриста может легально приехать любой желающий.

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РЛС «Дуга» («Русский дятел»)

Для того чтобы своевременно обнаруживать запуски межконтинентальных баллистических ракет, советское военное командование приняло решение о создании системы раннего предупреждения «Дуга». Она была основана на двух узлах, расположенных в разных частях СССР: первый находился в Чернобыле (ныне Украина), второй — вблизи Комсомольска-на-Амуре.

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Пуски ракет предполагалось определять по стартовым вспышкам, излучение которых должно отражаться ионосферой (верхней частью атмосферы). Поэтому размеры сооружений впечатляли: антенны состояли из 30 мачт, которые в высоту доходили до 150 м, в длину же конструкция достигала 800 м. Возможности проекта на тот момент были уникальными — технология позволяла учёным и инженерам заглянуть за горизонт. Статус особой секретности объекта сохранялся до середины 1980-х.

Антенна под Чернобылем потребляла очень много энергии — именно по этой причине её решили строить возле атомной электростанции. Рядом с радаром расположился гарнизон, где жили военные и их семьи. Городок назвали Чернобыль-2.

Станция издавала в эфире характерный звук, похожий на стук, и в лексиконе предполагаемого противника она получила прозвище Russian Woodpecker («Русский дятел»). Её приняли на боевое дежурство в 1985 г., через год систему модернизировали.

Однако в том же году случилась авария на Чернобыльской АЭС, и работа РЛС «Дуга» была прекращена. Закрыли её не сразу — до 1987 г. станция оставалась законсервированной.

Но со временем стало ясно, что нести боевое дежурство там невозможно. Руководство страны приняло решение завершить проект. Основные узлы демонтировали и увезли в Комсомольск-на-Амуре. Но огромные радиомачты, возвышающиеся над лесом, остались — их видно из любой точки зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

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«Нора» в Крыму

У Запасного командного пункта Черноморского флота (ЗКПЧФ) было ещё три названия — «Объект № 221», «Алсу-2» (в честь расположенного рядом урочища) и «Нора». Отсюда должно было вестись управление боевыми действиями советских кораблей в Чёрном море в случае войны.

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Другая красота

Строительство сверхсекретного объекта начали в 1977 г., но так и не завершили, хотя оставалось совсем немного — провести отделочные работы и завести оборудование. Но на дворе уже был 1992 г., Крым остался в составе Украины, а ей огромный бункер оказался не нужен. Объект законсервировали, не зная, какое применение ему найти. Затем охрану сняли и тем самым открыли доступ мародёрам…

Сооружение находится на глубине более 200 м, а его подземная часть состоит из четырёх ярусов. В тоннелях спокойно проезжают грузовик или две легковушки рядом. Строения на поверхности были тщательно замаскированы. Скажем, два входа, ведущие в «Нору», — это бетонные плиты, на которых краской нарисованы оконные проёмы. Издалека похоже на жилой дом.

На вершине горы расположены выходы вентиляционных шахт диаметром 4,5 м. Они также замаскированы — перекрыты бетонными строениями.

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