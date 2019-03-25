Пожар в «Зимней вишне»: первая годовщина трагедии в Кемерове
25 марта 2018 года в
25 марта 2018 года в
Следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне» находится на завершающей стадии и вскоре материалы будут переданы в суд, заявил в пятницу, 22 марта, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Назначенная Следственный комитетом России (СКР) экспертиза электрооборудования показала, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским «сухим» бассейном на последнем этаже ТЦ — его могла залить талая вода с крыши.
Следствие считает, что в торговом центре не работала автоматическая система оповещения о пожаре, а охранник, который должен был включить ее вручную, не сделал этого. Кроме того, многие двери на четвертом этаже, где люди находились в кинозалах, оказались заперты, говорил глава СКР Александр Бастрыкин.
После пожара в «Зимней вишне» МЧС начало внеплановые проверки
По делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят 15 человек. В зависимости от роли каждого им вменяют нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, дачу и получение взяток, халатность, растрату, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.
Комковы и Чередниченко, по версии следствия, получили от Вишневского взятку в 7 млн рублей при реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под будущий торговый центр. В понедельник, 25 марта, СКР отчитался о том, что бизнесмен Вишневский, объявленный в международный розыск и заочно арестованный судом, был задержан в Польше.
В МЧС спустя год после пожара продолжают настаивать на невиновности работавших на месте пожарных Бурсина и Генина.
«За этот год сделан анализ ситуации по действиям наших сотрудников при пожаре в “Зимней вишне”. В тех обстоятельствах, в которых они оказались, пожарные действовали в соответствии с ними», — заявил 21 марта замдиректора департамента
В августе сообщалось, что Бурсин пытался покончить с собой в следственном изоляторе.
Потерпевшими по делу о пожаре в «Зимней вишне» признаны более 450 человек, из них 83 — родственники погибших в пожаре, сообщил в понедельник СКР.
Он входил в инициативную группу родственников погибших, был одним из организаторов митинга в Кемерове, а затем создал во «ВКонтакте» группу, в которой принимал жалобы на работу госорганов.
Летом 2018 года он выиграл праймериз «Единой России» в кемеровский областной парламент, однако сами выборы в сентябре проиграл, а в конце года стали появляться сообщения, что он уехал в США.
Сам Востриков объяснял, что таким образом он пытается пережить трагедию, и планирует вернуться в Россию.
25 марта, в годовщину пожара, он появился на траурном мероприятии в Кемерове.
Отставок на высоком уровне после пожара не произошло.
Аман Тулеев, занимавший пост губернатора Кемеровской области больше 20 лет, спустя неделю после пожара уволился по собственному желанию, однако уже через десять дней был избран председателем областного парламента. Эту должность он занимал до сентября 2018 года, а затем был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стал Сергей Цивилев, который начал работать
В сентябре 2018 года Цивилев победил на губернаторских выборах.
В комплекс «Зимней вишни» входили семь зданий общей площадью 23 тысячи квадратных метров.
Как объяснял Цивилев, «эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией».
В мае 2018 году начался снос вспомогательных построек «Зимней вишни», а к концу лета был завершен демонтаж основного корпуса.
На месте бывшего
Благоустройство сквера власти обещают закончить к 1 сентября 2019 года. Пока на месте «Зимней вишни» пустырь, огороженный забором.