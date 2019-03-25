Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больше никаких санкций: за РФ вступился ближайший союзник США
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться)
Почему малыши такие хорошенькие, что их хочется съесть
Где сейчас девочка, которую нашли в завалах мусора в квартире
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Женщина создала бизнес на сказочных блюдах (фото)Ее блог читают больше 400 тысяч человек
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя
Екатерина Климова умилила сеть забавными видео с 3-летней дочкой
Школьники избили мужчину и изнасиловали его жену
Вот что написала дочь Началовой умершей маме
Стало известно, кто будет исполнять роль жены Петросяна
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли
Отец Бритни Спирс запретил ей выходить замуж
Возлюбленную Петросяна раскритиковали за «наряд пенсионерки»
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
24В России проводили Масленицу
11:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пожар в «Зимней вишне»: первая годовщина трагедии в Кемерове

25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 60 человек, включая 40 детей. Эта трагедия дала старт массовым проверкам торговых центров по всей России и дискуссиям о необходимости пересмотра систем надзора. Что мы знаем спустя год после страшного пожара?

Источник: РИА "Новости"

Следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне» находится на завершающей стадии и вскоре материалы будут переданы в суд, заявил в пятницу, 22 марта, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Назначенная Следственный комитетом России (СКР) экспертиза электрооборудования показала, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским «сухим» бассейном на последнем этаже ТЦ — его могла залить талая вода с крыши.

Следствие считает, что в торговом центре не работала автоматическая система оповещения о пожаре, а охранник, который должен был включить ее вручную, не сделал этого. Кроме того, многие двери на четвертом этаже, где люди находились в кинозалах, оказались заперты, говорил глава СКР Александр Бастрыкин.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

После пожара в «Зимней вишне» МЧС начало внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей по всей России. В конце июля в ведомстве отчитались, что в ходе проверок было выявлено более 280 тысяч нарушений пожарной безопасности.

Кого арестовали

По делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят 15 человек. В зависимости от роли каждого им вменяют нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, дачу и получение взяток, халатность, растрату, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Обвиняемые Юлия Богданова, Сергей Антюшин, Танзилия Комкова и Сергей Генин | Источник: РИА "Новости"
  • Юлия Богданова, бывший гендиректор ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» (компания-собственник ТЦ)
  • Георгий Соболев, бывший технический директор комбината
  • Надежда Судденок, управляющая торговым центром, генеральный директор ООО «Зимняя вишня»
  • Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации)
  • Александр Никитин, электромонтер
  • Сергей Антюшин, сотрудник частного охранного предприятия
  • Андрей Бурсин, глава первого отряда службы пожаротушения Кемеровской области, первым прибыл на место пожара
  • Сергей Генин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2
  • Александр Мамонтов, экс-глава управления МЧС по Кемеровской области
  • Григорий Терентьев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС
  • Танзилия Комкова, экс-начальница Госстройнадзора Кемеровской области
  • Эдуард Комков, сын Комковой
  • Никита Чередниченко, партнер Комкова по бизнесу, гендиректор «ИСК Ресурс»
  • Светлана Шенгерей, замначальника инспекции кузбасского стройнадзора
  • Вячеслав Вишневский, экс-гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината»

Комковы и Чередниченко, по версии следствия, получили от Вишневского взятку в 7 млн рублей при реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под будущий торговый центр. В понедельник, 25 марта, СКР отчитался о том, что бизнесмен Вишневский, объявленный в международный розыск и заочно арестованный судом, был задержан в Польше.

Читайте также
Крупнейшие пожары века в России

В МЧС спустя год после пожара продолжают настаивать на невиновности работавших на месте пожарных Бурсина и Генина.

«За этот год сделан анализ ситуации по действиям наших сотрудников при пожаре в “Зимней вишне”. В тех обстоятельствах, в которых они оказались, пожарные действовали в соответствии с ними», — заявил 21 марта замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков.

В августе сообщалось, что Бурсин пытался покончить с собой в следственном изоляторе.

Родственники жертв

Потерпевшими по делу о пожаре в «Зимней вишне» признаны более 450 человек, из них 83 — родственники погибших в пожаре, сообщил в понедельник СКР.

Одним из главных героев кемеровской трагедии стал 32-летний Игорь Востриков, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру.

Он входил в инициативную группу родственников погибших, был одним из организаторов митинга в Кемерове, а затем создал во «ВКонтакте» группу, в которой принимал жалобы на работу госорганов.

Игорь Востриков | Источник: РИА "Новости"

Летом 2018 года он выиграл праймериз «Единой России» в кемеровский областной парламент, однако сами выборы в сентябре проиграл, а в конце года стали появляться сообщения, что он уехал в США.

Сам Востриков объяснял, что таким образом он пытается пережить трагедию, и планирует вернуться в Россию.

25 марта, в годовщину пожара, он появился на траурном мероприятии в Кемерове.

Новый губернатор

Отставок на высоком уровне после пожара не произошло.

Читайте также
В Польше задержан бывший совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Аман Тулеев, занимавший пост губернатора Кемеровской области больше 20 лет, спустя неделю после пожара уволился по собственному желанию, однако уже через десять дней был избран председателем областного парламента. Эту должность он занимал до сентября 2018 года, а затем был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стал Сергей Цивилев, который начал работать вице-губернатором региона незадолго до пожара. За пределами Кузбасса он получил известность в ходе стихийных митингов, когда обвинил Вострикова в желании «попиариться» на теме катастрофы, а затем встал перед кемеровчанами на колени.

В сентябре 2018 года Цивилев победил на губернаторских выборах.

Что стало с ТЦ

В комплекс «Зимней вишни» входили семь зданий общей площадью 23 тысячи квадратных метров.

После пожара власти решили снести не только главный корпус ТЦ, признанный аварийным, но и все остальные постройки.

Как объяснял Цивилев, «эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией».

На месте ТЦ, который снесли через несколько месяцев после пожара, будет разбит сквер | Источник: РИА "Новости"

В мае 2018 году начался снос вспомогательных построек «Зимней вишни», а к концу лета был завершен демонтаж основного корпуса.

На месте бывшего торгово-развлекательного комплекса было решено разбить сквер. Согласно плану властей, там будет стена с водопадом, каменная ротонда и аллея из 60 сосен.

Благоустройство сквера власти обещают закончить к 1 сентября 2019 года. Пока на месте «Зимней вишни» пустырь, огороженный забором.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Расследование Мюллера не нашло сговора Трампа с Москвой. Что это значит?
"Серое" небо Крыма. Кто регулирует полеты гражданской авиации над полуос...
На МКС нашли следы пыли от сверления отверстия в корабле
Как в США отреагировали на итоги расследования Мюллера
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Миллиарды на стройки века. Поможет ли это поднять экономику РФ
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
СКР завершил расследование дела о злоупотреблениях в МВД
Булки, свет и музыка. Какие факторы снижают работоспособность
Спорт
Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана Сборная Черчесова не предоставила казахстанцам ни единого шанса, набрав в отборочном цикле ЧЕ-2020 первые очки
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
20 новых романтических комедий для весеннего настроения Сердцееды, любовники, бывшие подружки, сумасшедшие родственники и прочий зоопарк — мы собрали для вас свежие романтические комедии, такие же легкие и приятные, как теплый весенний день
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь