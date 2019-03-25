Змея бесстрашно прокатилась на капоте авто (видео)
Неожиданный пассажир.
Неожиданный пассажир.
Возвращаясь домой после уикенда, австралийская семья с ужасом заметила у себя на автомобиле большую змею.
Животное выползло
Семья отреагировала нервным смехом и удивленными возгласами. «Это мой домашний питомец», — пошутил Дэвид Миллс, отец семейства.
Он остановил автомобиль, взял в лесу у обочины палку и с ее помощью снял животное с капота. Процесс сопровождался перепуганными возгласами семьи и лаем их пса.
Видео происшествия Дэвид и Ребекка Миллсы распространили в соцсетях. Ролик сразу стал вирусным. За несколько часов он собрал более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев.
Змея на видео — скорее всего, коричневая бойга. Она распространена в Восточной и Северной Австралии, на Соломоновых островах в Восточной Индонезии, Новой Гвинее. Для человека ее укус не опасен.
Анна Лысенко
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