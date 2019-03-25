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11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Змея бесстрашно прокатилась на капоте авто (видео)

Неожиданный пассажир.

Возвращаясь домой после уикенда, австралийская семья с ужасом заметила у себя на автомобиле большую змею.

Животное выползло из-под капота прямо во время движения авто, приподнялось и стало разглядывать встречные автомобили. Инцидент произошел на шоссе Кеннеди в горах Куранда. Проезжающие по встречной полосе водители с удивлением взирали на странного пассажира.

Семья отреагировала нервным смехом и удивленными возгласами. «Это мой домашний питомец», — пошутил Дэвид Миллс, отец семейства.

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Он остановил автомобиль, взял в лесу у обочины палку и с ее помощью снял животное с капота. Процесс сопровождался перепуганными возгласами семьи и лаем их пса.

Видео происшествия Дэвид и Ребекка Миллсы распространили в соцсетях. Ролик сразу стал вирусным. За несколько часов он собрал более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Змея на видео — скорее всего, коричневая бойга. Она распространена в Восточной и Северной Австралии, на Соломоновых островах в Восточной Индонезии, Новой Гвинее. Для человека ее укус не опасен.

Анна Лысенко

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