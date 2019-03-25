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12:52 (мск), источник: N + 1

Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей

Выход на окололунную орбиту состоится уже 4 апреля.

Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей. Выход на окололунную орбиту состоится 4 апреля, а основной научный инструмент зонда уже введен в работу, сообщается в твиттере миссии.

Старт лунного зонда «Берешит» (‏первое слово книги Бытия, «в начале») состоялся 22 февраля 2019 года. Аппарат создан израильской некоммерческой организаций SpaceIL в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE, однако после того, как конкурс был закрыт, команде разработчиков все же удалось собрать необходимые средства для продолжения работы и оплаты запуска.

Стартовая масса зонда составляет 585 килограмм (из которых 160 килограмм приходится на сам аппарат), а его размер в поперечнике вместе с раскрытыми посадочными опорами составляет 2,3 метра, что делает его самым маленьким аппаратом, когда-либо запускавшимся к естественному спутнику Земли. Зонд несет на себе шесть 8-мегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровую капсулу времени и лазерные уголковые отражатели.

Снимок Земли, полученный «Берешитом» 19 марта 2019 года с расстояния 15 тысяч километров от планеты. | Источник: SpaceIL
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После успешного запуска аппарат вышел на эллиптическую орбиту и пережил два сбоя в работе. Один был связан с несрабатыванием защитного козырька звездного датчика, из-за чего были случаи его ослепления солнечным светом, другой заключался в отмене второго маневра коррекции траектории (поднятие апогея орбиты) из-за неожиданной перезагрузки бортового компьютера в результате попадания заряженной частицы.

Все проблемы удалось устранить и 20 марта «Берешит» выполнил уже четвертый маневр, в рамках которого скорректировал плоскость орбиты. Сейчас аппарат находится на сильно вытянутой орбите с апогеем, расположенным в 405 тысячах километров от Земли и готовится выйти на окололунную орбиту 4 апреля. 24 марта команда миссии показала несколько фотографий, сделанных в разных точках текущей орбиты, на которые попала Земля и сам зонд, а также видеозапись восхода Солнца над Землей.

Источник: SpaceIL
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На ближайшие дни запланировано несколько небольших маневров для оптимизации траектории, длительных включений двигателя больше не будет. Магнитометр, являющийся основным научным прибором на борту зонда, в конце прошлой недели был включен и начал передавать данные на Землю.

Первая попытка «Берешита» совершить мягкую посадку на Луну должна состояться 11 апреля 2019 года и займет около 20 минут. Район посадки находится в северо-восточной части Моря Ясности, где находится одна из магнитных аномалий, в нескольких сотнях километров к востоку от места посадки лунного модуля миссии «Аполлона-15» и на таком же расстоянии к северо-западу от посадочной площадки «Аполлона-17». Он достаточно ровный, с относительно небольшим количеством кратеров, крупных скал или крутых склонов. После прилунения аппарат проработает на Луне два-три земных дня, после чего выйдет из строя от перегрева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Войтюк

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