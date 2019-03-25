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11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит лестница вокруг «адского» водопада в Эквадоре

Экстремально, но очень красиво.

Красивейший водопад Эквадора Пайлон дель Дьябло («Котел Дьявола») расположен в живописной долине с несколькими десятками водопадов неподалеку от города Баньос.

Будучи не самым большим в стране, он все равно очень знаменит благодаря удивительной лестнице и туннелям в скале. С их помощью любой желающий может максимально близко подобраться к бурлящему потоку воды и рассмотреть его со всех сторон.

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Свое название водопад получил из-за расположенной внизу лагуны, которая и напоминает котлован, а бурный поток воды создает ужасающий рев, похожий на нечто зловещее и мистическое.

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Чтобы многочисленным туристам было удобнее любоваться природной красотой водопада, на скале, с которой он срывается, вырубили винтовую лестницу с небольшими обзорными площадками. Лестница хоть и выглядит безопасно, но таит в себе неприятные сюрпризы.

Каменные ступени здесь неровные и имеют разную высоту, а из-за брызг они еще и очень скользкие.
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Кстати, помимо лестницы в скале высечены и узкие туннели, соединенные с ней. Через эти проходы можно максимально близко подойти к водопаду и даже потрогать его рукой. Но большинство из них настолько крохотные, что пройти по ним иногда можно только на четвереньках. Зато виды гарантировано будут незабываемыми.

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Екатерина Гура

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