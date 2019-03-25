Как выглядит лестница вокруг «адского» водопада в Эквадоре
Экстремально, но очень красиво.
Экстремально, но очень красиво.
Красивейший водопад Эквадора Пайлон дель Дьябло («Котел Дьявола») расположен в живописной долине с несколькими десятками водопадов неподалеку от города Баньос.
Будучи не самым большим в стране, он все равно очень знаменит благодаря удивительной лестнице и туннелям в скале. С их помощью любой желающий может максимально близко подобраться к бурлящему потоку воды и рассмотреть его со всех сторон.
Свое название водопад получил
Чтобы многочисленным туристам было удобнее любоваться природной красотой водопада, на скале, с которой он срывается, вырубили винтовую лестницу с небольшими обзорными площадками. Лестница хоть и выглядит безопасно, но таит в себе неприятные сюрпризы.
Кстати, помимо лестницы в скале высечены и узкие туннели, соединенные с ней. Через эти проходы можно максимально близко подойти к водопаду и даже потрогать его рукой. Но большинство из них настолько крохотные, что пройти по ним иногда можно только на четвереньках. Зато виды гарантировано будут незабываемыми.
Екатерина Гура