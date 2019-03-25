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12:19 (мск), источник: Моя Планета

Почему стекло и лед прозрачны?

Отчего мы не видим сквозь стол и почему вода в реке голубая. «Моя Планета» спросила эксперта.

Источник: СС0/Myriams-Fotos

Отвечает Ольга Чайковская, профессор кафедры оптики и спектроскопии физического факультета ТГУ

Прозрачность — это свойство вещества, которое определяется способностью пропускать свет и зависит от того, как вещество отражает, поглощает и рассеивает его. Через большинство твердых тел свет не проходит, он от них отражается. Например, стол мы видим, но он вовсе не кажется нам прозрачным, если опять-таки изготовлен не из стекла.

На то, является предмет прозрачным или нет, влияет длина волны излучения. Когда излучение происходит в определенном спектральном диапазоне, мы говорим о прозрачности именно в этом диапазоне.
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Механизм прост: свет воздействует на заряды в атомах и молекулах вещества так, что те начинают колебаться и переизлучают его, отражая или преломляя. Атомы поглощают и излучают свет только на определенных длинах волн. Поэтому в видимом для нас диапазоне (390−750 нм / 400−790 ТГц) — а это, кстати, самый узкий участок спектра — лед, вода и стекло прозрачны. Правда, тоже не всегда. Все потому, что в них часто присутствуют примеси или посторонние вещества, такие как пыль, красители и другие твердые частицы, которые делают среду мутной. Так что, когда мы говорим, что вода прозрачная, имеем в виду «чистая».

А голубоватой она кажется за счет того, что слабо поглощает ультрафиолетовый диапазон спектра. В то время как инфракрасное излучение (его еще называют тепловым) и стекло, и вода поглощают хорошо. Это можно проиллюстрировать следующим примером: летом вода в реке быстро нагревается.

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