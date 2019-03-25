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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Венгрии показывает повседневную жизнь крохотных человечков

Миниатюрный мир со своими радостями и горестями.

Венгерский фотограф Петер Чаквари прославился на весь мир благодаря своему проекту Tiny Wasteland («Крошечные пустоши»). Эта серия с миниатюрными человеческими фигурками, едой и бытовыми предметами в роли декораций.

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Появился проект около трех лет назад и, по замыслу фотографа, должен был стать «мрачным отражением окружающей действительности». Но, по словам Чаквари, он человек не пессимистичный, а потому Tiny Wasteland трансформировался в простой маленький мир, наполненный повседневными делами, радостями и горестями.

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Крошечные человечки под объективом фотографа катаются на лодках в тарелке с супом, спасают мух и гуляют под деревьями-брокколи.

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Проект Tiny Wasteland был не раз отмечен наградами на международных фотоконкурсах, и выставлялся в музее в Лондоне.

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Екатерина Гура

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