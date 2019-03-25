Фотограф из Венгрии показывает повседневную жизнь крохотных человечков
Миниатюрный мир со своими радостями и горестями.
Миниатюрный мир со своими радостями и горестями.
Венгерский фотограф Петер Чаквари прославился на весь мир благодаря своему проекту Tiny Wasteland («Крошечные пустоши»). Эта серия с миниатюрными человеческими фигурками, едой и бытовыми предметами в роли декораций.
Появился проект около трех лет назад и, по замыслу фотографа, должен был стать «мрачным отражением окружающей действительности». Но, по словам Чаквари, он человек не пессимистичный, а потому Tiny Wasteland трансформировался в простой маленький мир, наполненный повседневными делами, радостями и горестями.
Крошечные человечки под объективом фотографа катаются на лодках в тарелке с супом, спасают мух и гуляют под
Проект Tiny Wasteland был не раз отмечен наградами на международных фотоконкурсах, и выставлялся в музее в Лондоне.
Екатерина Гура