В Китае найдено ископаемое с 18 щупальцами вокруг рта
Оно может оказаться предком гребневиков — современных морских животных, похожих на медуз.
Оно может оказаться предком гребневиков — современных морских животных, похожих на медуз.
Палеонтологи из Великобритании и Китая изучили отпечаток древнего морского животного, жившего 518 миллионов лет назад, в раннем кембрийском периоде. Ученые предполагают, что в ходе эволюции 18 щупалец вокруг рта животного превратились в ряды ресничек, которые помогают его потомкам плавать.
Гребневики (Ctenophora) — морские животные размером от нескольких миллиметров до 30 сантиметров, напоминающие медуз. Свое название они получили благодаря особым похожим на волоски структурам — ресничками, которые располагаются вдоль тела животного длинными рядами — гребнями. Движение ресничек помогает гребневикам плавать.
Об эволюции этих животных мы знаем немного, так как у них нет твердых покровов, а значит, их ископаемые следы в древних горных породах не сохранились. Однако описанное в новом исследовании древнее морское животное, получившее название Daihua sanqiong, может быть прародителем современных гребневиков.
Похожий по форме на цветок отпечаток палеонтологи нашли в сланцах провинции Юньнань, которая располагается на юге Китая.
Каждое из них было оснащено ресничками, похожими на те, что есть у гребневиков. Но, в отличие от гребневиков, древнее животное не передвигалось, а проводило жизнь на одном месте, как это делают коралловые полипы. Реснички же, предполагают ученые, помогали животному захватывать добычу.
Авторы работы полагают, что Daihua sanqiong может быть предком и гребневиков, и стрекающих. Ученые предполагают, что в ходе эволюции тело у этих животных уменьшилось, а рот расширился до такой степени, что щупальцы оказались с другой стороны тела и превратились в те самые гребни, с помощью которых животное перемещается в воде.
В статье также отмечается, что по некоторым признакам Daihua sanqiong похоже на еще два рода древних животных, внешний вид которых ученые реконструировали по окаменелостям. Это Dinomischus, обнаруженный в сланцах возрастом 508 миллионов лет на территории провинции Британская Колумбия в Канаде. У него также было 18 щупалец и скелет, но ресничек ученые не обнаружили. Другой «родственник» — животное, получившее название Xianguangia. Сейчас исследователи полагают, что все эти животные стали предками современных гребневиков.