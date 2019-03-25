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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта причина пристрастия россиян к спиртному

Россияне рассказали, с чем связано их пристрастие к алкоголю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Источник: AP 2019

Для большинства респондентов (73,1 процента) разных возрастов главной причиной стала традиция отмечать праздники с выпивкой. Так ответили 66 процентов мужчин и 80,7 процента женщин. Среди них оказались 78,5 процента бюджетников, 72,4 процента сотрудников внебюджетных компаний, 72 процента бизнесменов, 72,9 процента безработных и 64,5 процента учащихся.

Помимо этого, 27,8 процента опрошенных заявили, что выпивают ради удовольствия, а 25,3 процента рассказали, что алкоголь их успокаивает.

Некоторые (3,3 процента) признались, что для отказа от спиртного им не хватает силы воли. Другие (2,4 процента) утверждают, что не представляют жизни без алкоголя.

В результате опроса также выяснилось, что 82,2 процента россиян употребляют алкогольные напитки, остальные — трезвенники.

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