Раскрыта причина пристрастия россиян к спиртному
Россияне рассказали, с чем связано их пристрастие к алкоголю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Россияне рассказали, с чем связано их пристрастие к алкоголю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Для большинства респондентов (73,1 процента) разных возрастов главной причиной стала традиция отмечать праздники с выпивкой. Так ответили 66 процентов мужчин и 80,7 процента женщин. Среди них оказались 78,5 процента бюджетников, 72,4 процента сотрудников внебюджетных компаний, 72 процента бизнесменов, 72,9 процента безработных и 64,5 процента учащихся.
Помимо этого, 27,8 процента опрошенных заявили, что выпивают ради удовольствия, а 25,3 процента рассказали, что алкоголь их успокаивает.
В результате опроса также выяснилось, что 82,2 процента россиян употребляют алкогольные напитки, остальные — трезвенники.