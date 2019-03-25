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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали новую опасность тропических ураганов в Атлантике

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Мощнейшие ураганы в тропических широтах Атлантики не только наносят огромный экономический ущерб, но и крайне негативно влияют на состояние лесов на островах Карибского моря и на берегах Америки.

Источник: AP 2019

В будущем, они станут главной угрозой для их существования, пишут ученые в журнале Nature Communications.

«То, что произошло на Пуэрто-Рико — прогноз на будущее. Ураганы будут уничтожать все больше деревьев — все то, что защищало их в прошлом от их разрушительной силы, уже не действует. Площадь лесов сократится, они станут ниже и менее разнообразными, так как у них не будет времени на восстановление», — заявила Мария Уриарте (Maria Uriarte) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

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В последние три года берега Северной Америки постоянно «бомбардируют» мощнейшие ураганы, наносящие огромный экономический ущерб прибрежным городам и селениям Америки и вызывающие большие проблемы для популяций некоторых редких животных, таких как бабочки-монархи.

Только за август и сентябрь 2017 года в Атлантике возникло сразу четыре мощнейших урагана четвертой и пятой категории опасности, Харви, Ирма, Хосе и Мария, оставившие остров Пуэрто-Рико без электричества и создавшие потенциально катастрофическую ситуацию на атлантическом побережье США и Мексики.

Помимо разрушений, на ликвидацию каждый год уходят десятки и сотни миллиардов долларов, подобные вихри крайне негативно влияют на экосистемы Карибских островов и Центральной Америки, уничтожая колонии редких видов животных и растений. К примеру, ураганы 2016 года убили примерно половину бабочек-монархов, зимовавших в Мексике.

Уриарте и ее коллеги выяснили, что губительное действие ураганов затронет не только редкие виды растений и животных, но и все лесные экосистемы в целом, оценив состояние острова после «визита» урагана Мария и прошлых, менее мощных штормов.

Для этого ученые отправились в заповедник Эль-Юнке, расположенный неподалеку от Сан-Хуана, столицы Пуэрто-Рико. Экологи следят за состоянием его флоры и фауны на протяжении более трех десятков лет, что позволило команде Уриарте сравнить его современное состояние с тем, как выглядели леса острова после «визитов» ураганов Хьюго и Джордж в 1989 и 1998 годах.

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Как оказалось, Мария была намного более разрушительной, чем ее два предшественника — она уничтожила и серьезно повредила в два и в три раза больше деревьев, чем ураганы третьей категории опасности. При этом, стихия затронула леса крайне неравномерным образом — часть видов деревьев фактически не пострадала от этого, а другие были почти полностью уничтожены.

В число первых попали различные виды пальм, чья низкая высота и высокая гибкость защищает их от сильных порывов ветра, а также цекропии, далекие родичи крапивы, не способные сопротивляться действию штормов, но при этом быстро растущие после их завершения.

Сильнее всего от Марии пострадали те виды деревьев, чья древесина обладает высокой плотностью и прочностью и которые особенно ценятся в деревообрабатывающей промышленности.

В целом, ураган уничтожил в 12 раз больше подобных представителей флоры, чем остальных представителей лесной флоры.

Их исчезновение, как отмечает Уриарте, приведет не только к массовым экологическим перестройкам и сокращению в численности тех видов животных, чья жизнь зависела от подобных растений, но и к тому, что тропики начнут не поглощать углекислоту, а выделять ее. Это ускорит глобальное потепление и сделает ураганы еще более разрушительными, заключают ученые.

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