Ученые уточнили ареал происхождения современного человека

Современные люди происходят от Homo Sapiens, которые обитали не только в Восточной Африке, как считалось до сих пор, но и в Южной.
До сих пор существовала лишь такая гипотеза. Теперь ее подтвердили данные генетического анализа, проведенного учеными из Университетов Хаддерсфилда и Кембриджа в Великобритании и Университета Минью в Португалии.
Вид Homo Sapiens впервые возник в Африке более 300 тысяч лет назад, но среди ученых продолжается спор о том, был ли они такими же, как современные люди, по своим умственным способностям.
Археологи считают, что Homo Sapiens приблизились к современным людям по уровню когнитивного развития около 100 тысяч лет назад. В это время они начали оставлять материальные свидетельства своего развития: орудия труда и охоты, символические рисунки, украшения из бусин и раковин.
Ранее ученым удалось доказать, что современные люди происходят от небольшой группы Homo Sapiens, которая жила в Восточной Африке 60−70 тысяч лет назад. Но новый анализ доказывает, что эти древние восточноафриканцы в свое время приняли волну мигрантов из Южной Африки и переняли зачатки их культуры.
Группа генетиков из Хаддерсфилда и Минью вместе с выдающимся кембриджским археологом Полом Мелларсом изучила наследуемую по материнской линии митохондриальную ДНК древних африканцев в беспрецедентных деталях.
Так как митохондриальная ДНК имеет высокую скорость мутирования, она является хорошим объектом для изучения эволюционного родства живых организмов. Например, исследование митохондриальных ДНК позволило проследить происхождение собак от диких волков.
Анализ выявил доказательства того, что около 65 тысяч лет назад произошла миграция группы Homo Sapiens из Южной Африки в Восточную Африку.
Отследить эту связь можно только в митохондриальных ДНК. В остальной части генома она была сведена на нет в результате рекомбинации генов, поэтому до сих пор проследить ее не удавалось. К такой миграции, предполагают ученые, привело изменение климата, которое заставило Homo Sapiens из Южной Африки искать новые территории.
В результате такой миграционной волны на востоке Африки появилась большая «диаспора» Homo Sapiens. А уже из этого центра человек разумный начал экспансию по всему миру.