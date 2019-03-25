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14:53 (мск), источник: N + 1

Астрономы показали панораму окрестностей черной дыры в центре Млечного Пути

Они создали панорамную модель ее окрестностей в пределах нескольких световых лет.

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Астрономы на основе данных с наземных и космических обсерваторий создали новую высокодетальную панорамную визуализацию окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Это позволяет лучше понять динамику потоков газа и излучения вблизи сверхмассивных черных дыр, сообщается в пресс-релизе на сайте космического телескопа «Чандра».

Во время загрузки произошла ошибка.

В центральной области нашей галактики Млечный Путь, на расстоянии около 26 тысяч световых лет от Солнца, находится компактный радиоисточник Стрелец A*, который представляет собой сверхмассивную черную дыру с массой 4,2 миллиона масс Солнца. Ее окрестности являются очагом мощной астрофизической активности, в котором важную роль играют потоки излучения и вещества от примерно тридцати массивных горячих звезд класса Вольфа-Райе, расположенных в пределах полутора световых лет от черной дыры.

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Потоки вещества, истекающие от звезд, могут сталкиваться, образуя ударные волны, или, при приближении к черной дыре, падать на нее по спиральной траектории. При этом газ будет нагреваться до высоких температур и излучать в рентгеновском диапазоне. Черная дыра может также провоцировать интенсивные выбросы вещества, которые могут «расчистить» ее окрестности от материала звездных ветров. Стрелец А* характеризуется низкой скоростью аккреции вещества, что позволяет определить параметры отдельных звезд, вращающихся вокруг него, с достаточной точностью, и понять механизмы взаимодействия звезд и газовых облаков вблизи черных дыр.

Группа астрономов под руководством Кристофера Рассела (Christopher Russell) из Папского Католического университета Чили создала новую высокодетальную компьютерную модель окрестностей Стрельца А*, в пределах нескольких световых лет от него.

Для этого ученые использовали суперкомпьютер Pleiades и данные, полученные в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне при помощи наземных телескопов, а также данные, полученные в рентгеновском диапазоне космическим телескопом «Чандра» и итоги более раннего моделирования.

На визуализации модели синим и голубым цветом показано рентгеновское излучение горячего газа с температурой в десятки миллионов кельвинов, красный цвет обозначает участки со средней плотностью более холодного газа (с температурой в десятки тысяч кельвинов), а желтым — области с наибольшей плотностью более холодного газа. Позиция наблюдателя в визуализации находится вблизи черной дыры.

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На моделировании видно множество звезд Вольфа-Райе, активно теряющих массу в виде звездных ветров. Потоки вещества от этих звезд сталкиваются друг с другом или с близкорасположенными облаками газа, что приводит к возникновению кратковременных вспышек рентгеновского излучения из-за нагрева газа.

Облака газа, движущиеся далеко от сверхмассивной черной дыры, имеют небольшие скорости, однако, по мере приближения к Стрельцу А*, скорость движения облаков возрастает и интенсивность вспышек рентгеновского излучения при столкновении газовых облаков со звездными ветрами сильно увеличивается. Часть газовых облаков, приблизившихся к черной дыре, падает на нее по спирали и поглощается.

Александр Войтюк

Лучшие фото звезд

NICOLAS LEFAUDEUX
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Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.

Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.

Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».

STEVEN MOHR
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Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.

Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.

Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».

BRAD GOLDPAINT
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Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.

Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».

Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.

JORDI DELPEIX BORRELL
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Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.

Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.

NICOLAS LEFAUDEU
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Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.

В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.

MARIO COGO
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Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.

Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.

FERENC SZÉMÁR
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Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .

На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».

CHRIS BRAMLEY
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Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.

Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.

MARTIN LEWIS
9/11

Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка −5,3 секунды.

«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.

TIANHONG LI
10/11

Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).

На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.

FABIAN DALPIAZ
11/11

Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.

Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.

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