СМИ: мошенник с сайта знакомств обманом похитил у китаянки $2,5 млн
Мужчина рассказал своей знакомой, что якобы обнаружил уязвимость в одном из
Мужчина рассказал своей знакомой, что якобы обнаружил уязвимость в одном из
ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Злоумышленники обманом похитили у жительницы Китая 16,6 млн юаней (около $2,47 млн). Об этом в понедельник сообщило китайское электронное издание Pengpai.
Как сообщили журналистам в прокуратуре Шанхая, незамужняя женщина по фамилии Тан в ноябре 2018 года познакомилась с мужчиной на одном из специализированных сайтов для знакомств.
По словам пострадавшей, они быстро подружились с новым знакомым, добавили друг друга в китайской социальной сети WeChat и долгое время поддерживали общение.
В декабре 2018 года мужчина сообщил Тан, что обнаружил уязвимость в одном из
Потерпевшая обрадовалась и хотела тут же вывести деньги на свой банковский счет, однако ее знакомый предостерег от этого, сказав, что «лучше сделать это через несколько дней, так как быстрый вывод средств может вызвать подозрения у администрации казино». В следующие пять дней женщина перечислила на счет «казино» еще 10,8 млн юаней (около $1,61 млн), а на шестой день она обнаружила, что регистрация на сайте больше невозможна, а ее знакомый перестал отвечать на сообщения.
23 января следователи установили личность «знакомого» потерпевшей и задержали его в городе Дунгуань (провинция Гуандун, Южный Китай). По данным полиции, «топ-менеджер» в реальности оказался безработным мужчиной с неполным средним образованием.
Прокуратура вменяет ему мошенничество и завладение чужим имуществом обманным путем в особо крупных размерах. При этом портал не указывает, удалось ли полиции вернуть потерпевшей ее сбережения, а также установить и задержать других участников преступной схемы.