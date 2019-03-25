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14:47 (мск), источник: ТАСС

СМИ: мошенник с сайта знакомств обманом похитил у китаянки $2,5 млн

Мужчина рассказал своей знакомой, что якобы обнаружил уязвимость в одном из онлайн-казино, и та перевела деньги на счет.

Источник: AP 2019

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Злоумышленники обманом похитили у жительницы Китая 16,6 млн юаней (около $2,47 млн). Об этом в понедельник сообщило китайское электронное издание Pengpai.

Как сообщили журналистам в прокуратуре Шанхая, незамужняя женщина по фамилии Тан в ноябре 2018 года познакомилась с мужчиной на одном из специализированных сайтов для знакомств.

Он представился как выпускник Китайского университета Гонконга и сказал, что в настоящее время работает топ-менеджером в одной из известных транснациональных компаний.

По словам пострадавшей, они быстро подружились с новым знакомым, добавили друг друга в китайской социальной сети WeChat и долгое время поддерживали общение.

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В декабре 2018 года мужчина сообщил Тан, что обнаружил уязвимость в одном из онлайн-казино, посредством которой при пополнении счета сумма увеличивалась на значительную цифру. Для убедительности он продемонстрировал ей, что при зачислении 680 тыс. юаней (около $101,3 тыс.) на счете в итоге оказалось 800 тыс. юаней (порядка $119,2 тыс.), которые он уже смог вывести обратно на свой банковский счет. Женщина сначала не поверила ему, однако на следующий день все же зарегистрировала аккаунт на сайте онлайн-казино. После того, как она зачислила туда согласно переданной «другом» инструкции 5,8 млн юаней ($864 тыс.), на ее личном счете отобразилась сумма в 6,82 млн юаней ($1 млн 16 тыс.).

Потерпевшая обрадовалась и хотела тут же вывести деньги на свой банковский счет, однако ее знакомый предостерег от этого, сказав, что «лучше сделать это через несколько дней, так как быстрый вывод средств может вызвать подозрения у администрации казино». В следующие пять дней женщина перечислила на счет «казино» еще 10,8 млн юаней (около $1,61 млн), а на шестой день она обнаружила, что регистрация на сайте больше невозможна, а ее знакомый перестал отвечать на сообщения.

Как позже выяснила полиция, мошенники посредством услуг теневого банкинга перечислили полученные от потерпевшей 16,6 млн юаней на десятки подставных банковских счетов и по частям обналичили их.
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23 января следователи установили личность «знакомого» потерпевшей и задержали его в городе Дунгуань (провинция Гуандун, Южный Китай). По данным полиции, «топ-менеджер» в реальности оказался безработным мужчиной с неполным средним образованием.

Прокуратура вменяет ему мошенничество и завладение чужим имуществом обманным путем в особо крупных размерах. При этом портал не указывает, удалось ли полиции вернуть потерпевшей ее сбережения, а также установить и задержать других участников преступной схемы.

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