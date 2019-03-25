Астероид Ультима Туле появился по принципу Франкенштейна
Ученые получили новые данные о геологии странного объекта из пояса Койпера.
Ученые получили новые данные о геологии странного объекта из пояса Койпера.
Ученым удалось получить новые данные о том, как образовался транснептуновый астероид (486958) 2014 MU69 из пояса Койпера, известный под неофициальным названием Ультима Туле.
Астероид в форме кегли был открыт с помощью телескопа «Хаббл» в 2014 году. Но детально исследовать его астрономы смогли только благодаря миссии «Новые горизонты», в рамках которой межпланетная станция НАСА была отправлена к Плутону и его спутнику Харону.
В июле 2015 года зонд миновал планету и полетел дальше, отдаляясь на периферию Солнечной системы. В январе 2019 года он миновал астероид Ультима Туле и смог передать на Землю новые данные об этом объекте. Результаты анализа этих данных были представлены на Лунарной и планетарной научной конференции в марте. Ученые поделились информацией о топографии и составе астероида, а также озвучили версии о том, как он образовался.
Исследователи подтвердили, что Ультима Туле на самом деле представляет собой два объекта, которые сформировались отдельно, а позже «склеились» в один. Более того, большая часть астероида, известная как Ультима, является результатом слияния многих гораздо меньших объектов.
«В некотором смысле Ультима имеет довольно упрощенную геологию, по принципу чудовища Франкенштейна», — сказал во время презентации Джефф Мур из Исследовательского центра Эймса.
Ученые также не обнаружили доказательств того, что две части астероида слились в одну в результате столкновения. Скорее всего, они просто очень долго находились вплотную друг к другу и в итоге стали неразделимы.
Ученые будут получать данные со станции «Новые горизонты» еще около года. Это позволит им еще лучше понять процесс формирования астероидов.
Анна Лысенко
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