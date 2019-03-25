Краснокнижный орлан спровоцировал пробку на улице в Астрахани

На видео, размещенном в фейсбуке, запечатлено, как крупный орлан ходит между многоэтажками по улице Алексеева, прогуливается вдоль гимназии, а потом выходит на дорогу.
Случайные прохожие пытались поймать птицу, накрыв покрывалом. Убегая от преследователей, орлан вышел на улицу Нововосточную с оживленным трафиком, остановился перед грузовиком, который успел затормозить, чтобы пропустить птицу. В итоге на дороге с двусторонним движением встали несколько десятков машин, чтобы помочь поймать беглеца. Орлана удалось схватить спустя более 20 минут «охоты».
«Это орлан-белохвост, взрослая птица минимум четырех-пяти лет. Этот вид в Красной книге РФ, а значит, теоретически, за его поимку можно получить штраф, даже если ловили в целях сохранения жизни птицы. Судя по всему, у орлана повреждено крыло, поэтому он не может взлететь», — сообщил агентству «Интерфакс» натуралист Владимир Паньков. Он уточнил, что орланы иногда залетают в Астрахань и кормятся на городских свалках как вороны.
Орлана с поврежденным крылом доставят в астраханский зоопарк «Баба Фрося». В зоопарке сообщили, что птицу уже везут к ним. «Мы примем орлана и будем лечить», — сказал собеседник агентства.
Зоопарк «Баба Фрося» — единственный в Астраханской области. В нем обитают более ста видов животных, в том числе леопард, медведь, рысь, пара степных волков, олень, лама, верблюды, страусы.