Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Китайцы поплатились за копирование европейских авто
Мама примеряет на годовалую дочку образы известных женщин (фото)
Александр Цекало увез молодую жену в свадебное путешествие
В России нашли десятки бесплатных квартир
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки
Екатерина Климова умилила сеть забавными видео с 3-летней дочкой
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
«Дай мне паспорт»: знаменитая певица обратилась к Путину
Реакция Крыма на слова Зеленского
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
17:22 (мск), источник: Ведомости

Минкультуры запретит артистам театров летать на гастроли бизнес-классом

Минкультуры разработало критерии реализации федеральной программы «Большие гастроли».

Источник: Ramon Kagie/CC0

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнесс-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ. Его подлинность изданию подтвердили в пресс-службе Минкультуры.

Новость
«Нуреев» стал «Балетом года» по версии премии BraVo

Одним из главных изменений также является введение нормативов для оплаты расходов на организацию гастролей театров. Размер вознаграждения за показ спектакля, как и сейчас, будет зависеть от валового сбора за представление, однако теперь его размер будет четко оговариваться, что позволит «исключить договорные цены на спектакли», говорится в документе.

Минкультуры предлагает для каждой категории театров ввести свои нормативы. Так, для подведомственных министерству театров, таких, например, как Большой театр, театр имени Евгения Вахтангова, Мариинский театр, Театр наций, размер выплаты за гастрольный показ составит не более 60% от валового сбора за спектакль. Исключение возможно для спектаклей, кассовые сборы которых менее 600 000 руб. за представление. При стоимости спектакля более 3 млн руб. сумма вознаграждения не может превышать 50% кассовых сборов.

Ведомство также предлагает страховать грузы театров. Речь идет о «дорогостоящих декорациях», которые театры берут на гастроли. Сейчас страховка не предусмотрена.

 Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
У российских военных может появиться собственный мобильный оператор
Кремль ответил на обвинения в адрес России из доклада Мюллера
Турция анонсировала въезд россиян по внутренним паспортам
СМИ нашли имена Захарченко и «Гиви» среди избирателей Украины
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар
Огромный крокодил отобрал добычу у двух австралийцев (видео)
Ученые связали внешность женщины и ее карьерный рост
В погребальной камере в Норвегии обнаружили корабль викингов
Спорт
Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов Победа над Казахстаном — не подвиг, но почему нельзя просто порадоваться ей?
Hi-Tech
Жуткие кадры: заброшенная атомная станция под Воронежем Еще один мертворожденный проект советской эпохи.
Авто
В России — ажиотажный спрос на новые КАМАЗы Каждый второй из проданных за январь-февраль тяжёлых грузовиков носит марку КАМАЗ
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь