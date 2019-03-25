Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Китайцы поплатились за копирование европейских авто
Деньги на ребенка: что вам положено и как получить все выплаты
Где сейчас девочка, которую нашли в завалах мусора в квартире
В России нашли десятки бесплатных квартир
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Деньги на ребенка: что вам положено и как получить все выплаты
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Мотогонщики подрались на трассе во время заезда (видео)
Медведева выступала на ЧМ через боль
Варнава без лифчика возбудила Сеть - фото
Лобода обнажила грудь на камеру - видео
Шесть русских звезд, которых подвергли критике за их высказывания
Как одевается Ирина Горбачева (12 стильных фото)
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
10Мир отметил День святого Патрика
15:51 (мск), источник: Чердак

Гроза превзошла по мощности Кольскую АЭС

Параметры тучи измеряли при помощи частиц из космических лучей.

Источник: sethink/СС0

Ученые из Индии и Японии с помощью мюонов из космического излучения рассчитали электрическое напряжение и мощность грозовых туч. Во время самой сильной грозы, которую измеряли физики, мощность тучи превысила, например, мощность Кольской АЭС, которая снабжает энергией Мурманскую область и Республику Карелия.

Новость
Что такое отрицательно заряженные ионы и действительно ли они полезны

Исследования проводились в рамках эксперимента GRAPES-3. В ходе этого эксперимента ученые с помощью датчиков, расположенных на территории Индии, изучают мюоны — неустойчивые частицы, образующиеся в результате взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли.

Эти частицы не всегда используют для чистой теоретической физики: например, с их помощью физики нашли несколько ранее неизвестных камер в пирамиде Хеопса. А в этом случае ученые решили использовать мюоны для исследования грозовой тучи.

Чтобы вычислить разность потенциалов (то есть напряжение) в туче, физики измеряли, на сколько в среднем уменьшалась энергия мюонов, прошедших сквозь нее, и сравнивали этот показатель с энергией тех частиц, что пролетели мимо. Кроме этих данных им нужно было знать приблизительную площадь тучи. Это ученые смогли установить с помощью датчиков электрического поля, расположенных под зоной грозы. Всего с апреля 2011-го по декабрь 2014 года ученые исследовали таким образом 184 грозы.

В ходе самой мощной из исследованных гроз напряжение в туче достигло, по расчетам ученых, около 1,3 гигавольт.

Туча при этом двигалась со скоростью около 60 км/ч, находясь на высоте около 11 километров над уровнем моря. Ее размер составлял около 380 квадратных километров — это сравнимо с площадью такого города как Саратов.

Авторы исследования приблизительно вычислили и мощность тучи — около 2 гигаватт. Это чуть больше, чем мощность, например, Кольской АЭС (1760 МВт), которая обеспечивает потребности в энергии Мурманской области и Карелии, а также вдвое меньше, чем мощность Балаковской (4000 Мвт) или Курской (4000 МВт) АЭС. Правда, пока ученые еще не придумали, как использовать такой мощный источник энергии во благо человечества.

 Десятки лекарств не помогали ребенку, а оказалось, во всем виновата кошка
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс
Кремль ответил на обвинения в адрес России из доклада Мюллера
Турция анонсировала въезд россиян по внутренним паспортам
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар
На «Союзе» нашли следы пыли от сверления отверстия
Ученые связали внешность женщины и ее карьерный рост
Магазины смогут сэкономить по примеру заводов Дерипаски
Секретные объекты СССР. Как их строили и как они выглядят теперь
Спорт
Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов Победа над Казахстаном — не подвиг, но почему нельзя просто порадоваться ей?
Hi-Tech
Жуткие кадры: заброшенная атомная станция под Воронежем Еще один мертворожденный проект советской эпохи.
Авто
В России — ажиотажный спрос на новые КАМАЗы Каждый второй из проданных за январь-февраль тяжёлых грузовиков носит марку КАМАЗ
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь