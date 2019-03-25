Гроза превзошла по мощности Кольскую АЭС
Параметры тучи измеряли при помощи частиц из космических лучей.
Параметры тучи измеряли при помощи частиц из космических лучей.
Ученые из Индии и Японии с помощью мюонов из космического излучения рассчитали электрическое напряжение и мощность грозовых туч. Во время самой сильной грозы, которую измеряли физики, мощность тучи превысила, например, мощность Кольской АЭС, которая снабжает энергией Мурманскую область и Республику Карелия.
Исследования проводились в рамках эксперимента GRAPES-3. В ходе этого эксперимента ученые с помощью датчиков, расположенных на территории Индии, изучают мюоны — неустойчивые частицы, образующиеся в результате взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли.
Эти частицы не всегда используют для чистой теоретической физики: например, с их помощью физики нашли несколько ранее неизвестных камер в пирамиде Хеопса. А в этом случае ученые решили использовать мюоны для исследования грозовой тучи.
Чтобы вычислить разность потенциалов (то есть напряжение) в туче, физики измеряли, на сколько в среднем уменьшалась энергия мюонов, прошедших сквозь нее, и сравнивали этот показатель с энергией тех частиц, что пролетели мимо. Кроме этих данных им нужно было знать приблизительную площадь тучи. Это ученые смогли установить с помощью датчиков электрического поля, расположенных под зоной грозы. Всего с апреля 2011-го по декабрь 2014 года ученые исследовали таким образом 184 грозы.
Туча при этом двигалась со скоростью около 60 км/ч, находясь на высоте около 11 километров над уровнем моря. Ее размер составлял около 380 квадратных километров — это сравнимо с площадью такого города как Саратов.
Авторы исследования приблизительно вычислили и мощность тучи — около 2 гигаватт. Это чуть больше, чем мощность, например, Кольской АЭС (1760 МВт), которая обеспечивает потребности в энергии Мурманской области и Карелии, а также вдвое меньше, чем мощность Балаковской (4000 Мвт) или Курской (4000 МВт) АЭС. Правда, пока ученые еще не придумали, как использовать такой мощный источник энергии во благо человечества.