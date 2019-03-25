В погребальной камере в Норвегии нашли корабль викингов
Как полагают археологи, погребальная камера могла быть намеренно выкопана для этого судна и его можно рассматривать как «корабль мертвых», отмечает NRK.
Как полагают археологи, погребальная камера могла быть намеренно выкопана для этого судна и его можно рассматривать как «корабль мертвых», отмечает NRK.
ХЕЛЬСИНКИ, 25 марта. /ТАСС/. Новую находку эпохи викингов (700 — 1100 годы н. э.) сделали норвежские археологи, сообщил телеканал NRK. На этот раз ученым удалось обнаружить деревянное судно длиной более 15 м.
Корабль был найден с помощью георадара на равнине в заповеднике Борре — крупнейшем собрании королевских захоронений в Северной Европе, где находятся 28 курганов, датируемых 600 — 900 годами н.э.
Данные прибора показали, что под землей судно лежит в пустом пространстве, из которого вынут грунт. Специалисты полагают, что погребальная камера могла быть специально выкопана для этого судна и тогда его можно рассматривать как «корабль мертвых». Археологи при этом подчеркивают, что пока сложно определить габариты корабля с точностью до дециметра, а также установить степень сохранности редкой находки. Неясно пока и то, какое судно находится под землей — боевой корабль викингов драккар или торговое судно кнорр.
Находка нового крупного артефакта времен викингов — это важное событие, которое привлечет к себе внимание во всем мире.
По словам главы отдела по сохранению культурного наследия в губернской коммуне Вестфолл Терье Гансума, пока что не планируется проведение раскопок, поскольку для этого требуется санкция Государственной службы охраны памятников и
На сегодняшний день полностью или частично сохранились более десятка оригинальных кораблей викингов, три из которых были обнаружены в норвежской губернии Вестфолл. Это два погребальных драккара и один кнорр. Остовы и уцелевшие суда скандинавских воинов выставлены в музеях кораблей викингов в Осло и датском Роскилле, а также представлены на различных экспозициях в Дании и Норвегии.