Шварценеггер погнался на велосипеде за пони (видео)
Это его домашний любимец.
Это его домашний любимец.
Актёр и
Арни в ковбойской шляпе гонятся за Виски на велосипеде по лужайке, а затем угощает морковкой. Все это происходит под ковбойскую музыку.
Видео быстро стало вирусным. «Это самое милое, что я видел за последний месяц в Сети», — пишет один из комментаторов.
«Вот так я хочу жить на пенсии», — добавляет другой. «Мой герой», — пишет еще один пользователь.
Арнольд Шварценеггер не впервые радует поклонников роликами из своей повседневной жизни. Раньше он поделился видео из тренажерного зала и поездки по городу на велосипеде.
Анна Лысенко
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