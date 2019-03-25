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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шварценеггер погнался на велосипеде за пони (видео)

Это его домашний любимец.

Актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился в соцсетях видео, на котором он тренирует своего пони по кличке Виски.

Арни в ковбойской шляпе гонятся за Виски на велосипеде по лужайке, а затем угощает морковкой. Все это происходит под ковбойскую музыку.

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Видео быстро стало вирусным. «Это самое милое, что я видел за последний месяц в Сети», — пишет один из комментаторов.

«Вот так я хочу жить на пенсии», — добавляет другой. «Мой герой», — пишет еще один пользователь.

Арнольд Шварценеггер не впервые радует поклонников роликами из своей повседневной жизни. Раньше он поделился видео из тренажерного зала и поездки по городу на велосипеде.

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Анна Лысенко

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