Музыкантов встретили старыми песнями
В регионах снова срывают концерты.
В регионах снова срывают концерты.
Музыкальные группы снова столкнулись с запретами выступлений в российских регионах. У
Неожиданные трудности с организацией концерта возникли у группы «Элизиум» в Липецке в субботу 23 марта. По словам лидера коллектива Дмитрия Кузнецова, за неделю до выступления их передумал пускать развлекательный центр «Мегаполис», договоренность с которым была достигнута еще в прошлом году. Потом от проведения отказались еще две площадки — клубы «Ленинград» и «Центр».
Господин Кузнецов уверен, что на владельцев заведений оказывалось давление: «Как нам говорили, в ''Мегаполисе'' концерт запретил проводить владелец комплекса. ''Ленинград'' съехал за ночь, а потом им звонили некие люди, искали, куда мы перенесем выступление. Ребята из клуба ''Центр'' обещали провести концерт, чего бы это ни стоило, но отказались уже через пять минут после переноса». В последнем случае владельцам якобы намекали на проблемы с арендой. Все это сопровождалось публикациями о «сатанинском» характере творчества группы, уточнил музыкант.
«Элизиум» —
«Если группа не предоставляет договор или отказ от него, то площадка платит штраф», — пояснила она, уточнив, что на полюбовное решение этого вопроса уже не оставалось времени.
Дмитрий Кузнецов уверен, что это надуманный повод для отказа, поскольку группа изначально не сотрудничает с РАО и не регистрирует там свое творчество.
В итоге музыканты сыграли в крафтовом баре «Борода», помещение которого не было приспособлено под концерты: пивные столы пришлось демонтировать за несколько часов до начала. «Мы предупреждали, что если сорвут и последнюю площадку, то мы купим акустические гитары и будем петь у мэрии. Но на удивление, все хорошо прошло», — отметил господин Кузнецов. Концерт, по его оценке, в итоге посетило порядка 200 человек. За попыткой сорвать выступление музыкант видит ретивость местных чиновников, которые решили «перестраховаться».
«Конечно, ''Элизиум'' — это не такая группа, чтобы нами заниматься всерьез. Но попытка запрещать искусство в любом виде — и художественные выставки, и театральные постановки, и
В ту же субботу в Оренбурге оказался сорван концерт
Как рассказал «Ъ» организатор концерта и вокалист группы youhate Вячеслав Хэйт, правоохранители вывели несовершеннолетних, а также тех, у кого с собой не было документов. При этом силовики не объяснили причин своего визита в клуб, а также не представились.
«Мы не знаем причин, никто не представился из сотрудников. Что за органы конкретно — тоже непонятно, точно была полиция, а кто в масках — неясно. Пришел кинолог с собакой, посмотрел все, а дальше просто вывели несовершеннолетних и тех, у кого не было документов, подтверждающих совершеннолетие. На том основании, что они не имеют права находиться в питейном заведении, как выразилась сотрудница полиции. Причем несовершеннолетних мы помечали браслетами специальными, на баре им алкоголь не продавали, концерт по плану был с 19:30 до 22:00 максимум», — рассказал Вячеслав Хэйт.
На концерте осталась примерно треть от первоначального количества зрителей. Группа youhate отыграла свою часть перед оставшимися зрителями, затем началось выступление «Црвених Цветова». На середине выступления был выключен свет. Кем именно, организаторам выяснить не удалось.
Доиграть до конца группа «Црвених Цветова» не смогла, в 21:40 представители клуба попросили всех покинуть заведение.
Вокалист группы «Црвених Цветова» Михаил Золотарев рассказал, что в его практике подобное случается впервые. «Совершенно непонятно, зачем пришли эти люди и что они искали. Изначально сотрудник полиции сказал о несовершеннолетних в зале. Потом привели собаку, но собака, как правило, не несовершеннолетних ищет. У нас не
Напомним, в 2018 году популярные у молодежи музыкальные исполнители неожиданно столкнулись с отменой концертов в регионах или прямым запретом на выступления. Проблемы возникли, в частности, у певицы Монеточки, подростковой
Юрист международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщал, что ФСБ создала черные списки музыкантов, выступления которых могут оказаться под вопросом. МВД говорило, что приказов об отмене концертов молодежных исполнителей не издавало.
Кульминацией стала история рэпера Хаски: 21 ноября полиция Краснодара сорвала концерт исполнителя, после чего он выступил перед поклонниками с крыши чужого автомобиля. Суд арестовал его на 12 суток, но четыре дня спустя признал, что пребывание артиста под стражей нанесет вред поклонникам, купившим билеты на ближайшие концерты. В январе 2019 года Хаски направил жалобу в ЕСПЧ.
В начале декабря в Госдуме прошел круглый стол с участием парламентариев и рэперов. В нем участвовали Птаха, Жиган и Pra (Killa’Gramm). Они обсуждали отмену концертов и давление местных властей на их организаторов, но общий язык найти не смогли — часть исполнителей просто покинули заседание. Депутаты предлагали рэперам участвовать в «новогодних огоньках», а глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил с идеей об учреждении специальных грантов.
В итоге проблемы молодежных исполнителей дошли до уровня руководства страны. Президент Владимир Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать». Он поручил своей администрации обсудить с экспертами и разработать «меры поддержки современной популярной музыки». План действий господин Путин ждет к 1 сентября.
В январе Генпрокуратура поручила проверить законность отмен концертов. Тем не менее уже в феврале 2019 года в Калининграде отменили концерт рэпера Элджея, сообщили организаторы его выступления «Макроконцерт Калининград».
По их словам, причина отмены кроется в «давлении со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций», в связи с чем было принято решение не проводить концерт 16 февраля.
По словам организаторов, на концерт было продано «большое количество» билетов.
В декабре 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к артистам, которые критикуют власть. 36% опрошенных считают, что нужно одобрять и поддерживать критические высказывания артистов о власти и стране. Еще 35% граждан заявили, что подобного рода высказывания — это личное дело каждого. При этом 15% респондентов убеждены, что такие высказывания нужно осуждать и наказывать за них. Как выяснил ВЦИОМ, почти четверть (24%) участников опроса поддержали бы критикующего властей исполнителя, писателя и другого деятеля искусства в частных разговорах. Публичную поддержку готовы выразить только 5% россиян. Еще 23% опрошенных подвергли бы артиста критике.
Об административном аресте рэпера Хаски в декабре 2018 года знали 35% россиян. Как уточняют эксперты, информированность об этом выше среди 45−59-летних (39%) и 18−24-летних (38%). 41% опрошенных считают, что к задержанию привели хулиганские действия музыканта. Еще 28% респондентов считают, что задержание было последствием критики властей.
Вячеслав Сорокин, Самара; Андрей Прах, Воронеж; Александр Черных
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