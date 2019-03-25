Эдинбург вместо Дюссельдорфа: самолет British Airways перепутал город и страну
Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге.
Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге.
Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: «Добро пожаловать в Эдинбург!». Ошибка произошла
Рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways.
Как сообщает
Мы извинились перед клиентами
из-затакой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно.
Как отмечает BA, диспетчерские службы разрешили пилотам вылететь в столицу Шотландии, поскольку именно этот пункт назначения значился в полетном плане.
Как рассказала летевшая этим рейсом 24-летняя Софи Кук, когда пилот объявил, что самолет начинает посадку в Эдинбурге, все подумали, что это шутка. Она даже решила спросить бортпроводников, не шутят ли они.
Затем пилот попросил пассажиров поднять руки, если они хотят лететь в Дюссельдорф. Все подняли руки, рассказывает Софи.
«Пилот сказал, что не понимает, как это произошло. Он сказал, что такого никогда раньше не случалось и что экипаж пытается придумать, что же теперь делать», — говорит она.
По словам Софи, после посадки в Эдинбурге самолет два с половиной часа простоял на стоянке в аэропорту.
«Это было невыносимо. Туалеты не работали, еда закончилась. И вдобавок было очень душно», — посетовала пассажирка.
Это очень необычная ситуация для пассажира — сесть в самолет и прилететь в другой город. Она вызывает много неудобных вопросов по поводу процедур и стандартов в сфере авиаперевозок.
Рейс (в Дюссельдорф) выполняла немецкая коммерческая компания по поручению British Airways. Следует ли она [авиакомпания WDL Aviation] тем же операционным протоколам, к которым привыкли пассажиры BA?
Почему перед взлетом пассажирам не сообщили: «погода в Эдинбурге хорошая, полет будет продолжаться один час»? В таком случае можно было бы избежать многих затруднений.
Получат ли пассажиры рейса компенсацию? И наконец: как возможность совершения такой ошибки отразится на доверии к British Airways?