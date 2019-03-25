Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
Учительницу из Барнаула заставили уволиться из-за фотографий в купальнике
Кэти Перри и Орландо Блум вместе появились на публике
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки
Маткапитал — не самая популярная причина, по которой россияне заводят детей
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
Актер, ставший отцом-одиночкой при трагических обстоятельствах
Фрукт, не сочетающийся ни с чем: есть отдельно
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
8Блэкаут в Венесуэле
20:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Эдинбург вместо Дюссельдорфа: самолет British Airways перепутал город и страну

Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге.

Источник: BBC News Русская служба

Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: «Добро пожаловать в Эдинбург!». Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план.

Рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways.

Как сообщает пресс-служба BA, ошибка исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф:

Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно.

Как отмечает BA, диспетчерские службы разрешили пилотам вылететь в столицу Шотландии, поскольку именно этот пункт назначения значился в полетном плане.

Похоже на шутку

Как рассказала летевшая этим рейсом 24-летняя Софи Кук, когда пилот объявил, что самолет начинает посадку в Эдинбурге, все подумали, что это шутка. Она даже решила спросить бортпроводников, не шутят ли они.

Затем пилот попросил пассажиров поднять руки, если они хотят лететь в Дюссельдорф. Все подняли руки, рассказывает Софи.

«Пилот сказал, что не понимает, как это произошло. Он сказал, что такого никогда раньше не случалось и что экипаж пытается придумать, что же теперь делать», — говорит она.

По словам Софи, после посадки в Эдинбурге самолет два с половиной часа простоял на стоянке в аэропорту.

«Это было невыносимо. Туалеты не работали, еда закончилась. И вдобавок было очень душно», — посетовала пассажирка.

Саймон Браунинг, Би-би-си:

Это очень необычная ситуация для пассажира — сесть в самолет и прилететь в другой город. Она вызывает много неудобных вопросов по поводу процедур и стандартов в сфере авиаперевозок.

Рейс (в Дюссельдорф) выполняла немецкая коммерческая компания по поручению British Airways. Следует ли она [авиакомпания WDL Aviation] тем же операционным протоколам, к которым привыкли пассажиры BA?

Почему перед взлетом пассажирам не сообщили: «погода в Эдинбурге хорошая, полет будет продолжаться один час»? В таком случае можно было бы избежать многих затруднений.

Получат ли пассажиры рейса компенсацию? И наконец: как возможность совершения такой ошибки отразится на доверии к British Airways?

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Израиль нанес ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Турция анонсировала въезд россиян по внутренним паспортам
На «Союзе» обнаружили следы пыли от сверления отверстия
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
В Сети нашли универсальную картинку, иллюстрирующую шок и испуг
Ученые связали внешность женщины и ее карьерный рост
Огромный крокодил отобрал добычу у двух австралийцев (видео)
Спорт
«Мы — маленькие мальчики»: лучший лыжник мира боится россиянина Елена Вяльбе не верит словам Йоханнеса Клэбо
Hi-Tech
Жуткие кадры: заброшенная атомная станция под Воронежем Еще один мертворожденный проект советской эпохи.
Авто
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС» Кремлёвская АЗС — это единственная бензоколонка внутри Бульварного кольца Москвы, притом объект предназначен исключительно для машин Федеральной службы охраны
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь