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13:55 (мск), источник: Чердак

Причины заката Византийской империи нашли в кучах мусора посреди пустыни

Уточненная датировка глиняных черепков показала, что арабское вторжение ни при чем.

Источник: Reuters

Ученые внимательно изучили древний мусор и обнаружили предполагаемые причины упадка Византийской империи. Ослабление державы, возможно, произошло из-за позднеантичного малого ледникового периода, который наступил в VI веке нашей эры и продлился около ста лет.

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Археологи исследовали руины города Халуцы, древнего набатейского города в пустыне Негев, который когда-то был столицей византийской провинции Палестина Салютарис (с V века провинция известна как Палестина Третья, Palaestina tertia). Примерно в VI—VII веках Халуца пришла в упадок. Ранее считалось, что виной тому было арабское завоевание VII века, из-за которого Византия лишилась большей части своих владений и едва не пала сама в 718 году.

Авторы статьи, опубликованной в Proceeding of the National Academy of Sciences, уточнили хронологию упадка Халуцы. В ней, как и в других городах римского мира, мусор организованно вывозили за пределы города. Его сваливали в кучи, и вот эти-то «курганы» и изучили историки. Датировка древесного угля и глиняных черепков, лежавших в мусорных кучах выше всего, показала, что их выкинули в 550-х годах. После этого в Халуце мусор не вывозили, то есть городское хозяйство уже развалилось, считают ученые.

Незадолго до того, как в Халуце произшло что-то, что положило конец утилизации мусора, примерно в 530−540-х годах, в Тихом океане произошло несколько извержений вулканов.

Их активность привела к выбросам пепла, атмосферу заволокла дымка и температура на планете постепенно стала снижаться. Начался позднеантичный малый ледниковый период. Следы похолодания палеоклиматологи обнаружили с помощью дендрохронологии — сперва на Алтае, а потом и в других местах, за пределами Азии — и в 2015 году идентифицировали как еще один малый ледниковый период.

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Примерно в то же время началась и Юстинианова чума — первая в истории зарегистрированная пандемия этого заболевания. Вместе эти события потрясли экономику Восточной Римской империи. Как пишут авторы статьи, в середине VI века в ледяных кернах из Альп становится меньше свинца. Металл попадал туда в результате добычи серебра, следовательно, в тот период его меньше добывали, и серебряных монет чеканили тоже меньше.

Халуца была одним из центров виноделия: город находился на оживленном торговом пути, который в древности назвали Путем благовоний. Возможно, общий спад экономики империи привел к падению спроса на вино, и негевский город пришел в упадок.

Результаты исследования подтверждают связь между климатическими изменениями и судьбой Римской, а затем и Византийской империй. Так, например, расцвет Римской республики и империи пришелся на климатический оптимум, потепление, которое длилось с II века до н.э. по III н.э. Вместе с концом потепления начались политические процессы, которые в итоге привели к падению Западной Римской империи. Восточная Римская империя, достигнув максимального могущества к VI веку н.э., уже в середине того же столетия вступила в период заката, который так и не кончился. И, как показало исследование ученых, виной тому, скорее всего, была не столько внешняя агрессия, сколько климатические изменения, которые подточили силы Византии.

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