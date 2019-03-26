Причины заката Византийской империи нашли в кучах мусора посреди пустыни
Уточненная датировка глиняных черепков показала, что арабское вторжение ни при чем.
Уточненная датировка глиняных черепков показала, что арабское вторжение ни при чем.
Ученые внимательно изучили древний мусор и обнаружили предполагаемые причины упадка Византийской империи. Ослабление державы, возможно, произошло
Археологи исследовали руины города Халуцы, древнего набатейского города в пустыне Негев, который
Авторы статьи, опубликованной в Proceeding of the National Academy of Sciences, уточнили хронологию упадка Халуцы. В ней, как и в других городах римского мира, мусор организованно вывозили за пределы города. Его сваливали в кучи, и вот
Их активность привела к выбросам пепла, атмосферу заволокла дымка и температура на планете постепенно стала снижаться. Начался позднеантичный малый ледниковый период. Следы похолодания палеоклиматологи обнаружили с помощью дендрохронологии — сперва на Алтае, а потом и в других местах, за пределами Азии — и в 2015 году идентифицировали как еще один малый ледниковый период.
Примерно в то же время началась и Юстинианова чума — первая в истории зарегистрированная пандемия этого заболевания. Вместе эти события потрясли экономику Восточной Римской империи. Как пишут авторы статьи, в середине VI века в ледяных кернах из Альп становится меньше свинца. Металл попадал туда в результате добычи серебра, следовательно, в тот период его меньше добывали, и серебряных монет чеканили тоже меньше.
Халуца была одним из центров виноделия: город находился на оживленном торговом пути, который в древности назвали Путем благовоний. Возможно, общий спад экономики империи привел к падению спроса на вино, и негевский город пришел в упадок.
Результаты исследования подтверждают связь между климатическими изменениями и судьбой Римской, а затем и Византийской империй. Так, например, расцвет Римской республики и империи пришелся на климатический оптимум, потепление, которое длилось с II века до н.э. по III н.э. Вместе с концом потепления начались политические процессы, которые в итоге привели к падению Западной Римской империи. Восточная Римская империя, достигнув максимального могущества к VI веку н.э., уже в середине того же столетия вступила в период заката, который так и не кончился. И, как показало исследование ученых, виной тому, скорее всего, была не столько внешняя агрессия, сколько климатические изменения, которые подточили силы Византии.