«Лучший учитель в мире» рассказал, как потратит премию в миллион долларов
ДУБАЙ, 26 мар — РИА Новости.
ДУБАЙ, 26 мар — РИА Новости.
Ставший лауреатом благотворительной премии индийского бизнесмена Санни Варкея 36-летний Табичи является учителем естественных наук в сельской средней школе в Кении. По сведениям оргкомитета премии, на всю школу, в которой работает победитель конкурса, есть только один компьютер, а на одного учителя приходится 58 учеников.
Также он хотел бы научить местных жителей выращивать устойчивые к засухе растения, чтобы решить проблемы с питанием у детей.
«Я бы хотел иметь современную школьную лабораторию и делать проекты, которые помогали бы местным жителям. Такие вещи, как выращивание еды рядом с домом и засухоустойчивые растения, чтобы справиться с проблемой продовольственной безопасности. Там, откуда я родом, много бедности и мало еды», — рассказал кенийский учитель.
Также Табичи рассказал, что раньше преподавал в престижной частной школе, но впоследствии специально начал работать в школах из бедных районов. Став монахом францисканского ордена семь лет назад, он начал отдавать 80% своей зарплаты на помощь нуждающимся, пишет издание.
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея вручает премию «лучшему учителю в мире» с 2015 года. В этом году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.
Премия фонда Санни Варкея вручается под патронажем