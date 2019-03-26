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09:17 (мск), источник: РИА Новости

«Лучший учитель в мире» рассказал, как потратит премию в миллион долларов

ДУБАЙ, 26 мар — РИА Новости. Монах-францисканец из Кении Питер Табичи, получивший на церемонии в Дубае в воскресенье премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, собирается потратить эти деньги на оборудование для школы и помощь местным жителям.

Источник: Government of Dubai

Ставший лауреатом благотворительной премии индийского бизнесмена Санни Варкея 36-летний Табичи является учителем естественных наук в сельской средней школе в Кении. По сведениям оргкомитета премии, на всю школу, в которой работает победитель конкурса, есть только один компьютер, а на одного учителя приходится 58 учеников.

Табичи рассказал в интервью эмиратскому изданию The National, что он собирается потратить деньги на то, чтобы построить при школе научную лабораторию и закупить компьютерное оборудование.

Также он хотел бы научить местных жителей выращивать устойчивые к засухе растения, чтобы решить проблемы с питанием у детей.

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«Я бы хотел иметь современную школьную лабораторию и делать проекты, которые помогали бы местным жителям. Такие вещи, как выращивание еды рядом с домом и засухоустойчивые растения, чтобы справиться с проблемой продовольственной безопасности. Там, откуда я родом, много бедности и мало еды», — рассказал кенийский учитель.

Также Табичи рассказал, что раньше преподавал в престижной частной школе, но впоследствии специально начал работать в школах из бедных районов. Став монахом францисканского ордена семь лет назад, он начал отдавать 80% своей зарплаты на помощь нуждающимся, пишет издание.

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея вручает премию «лучшему учителю в мире» с 2015 года. В этом году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.

Премия фонда Санни Варкея вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Бизнесмен индийского происхождения Санни Варкей основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education.

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