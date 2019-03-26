Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
Бассейны с шариками признали рассадниками инфекции
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
В России нашли десятки бесплатных квартир
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Екатерина Климова умилила сеть забавными видео с 3-летней дочкой
Мама примеряет на годовалую дочку образы известных женщин (фото)
Мотогонщики подрались на трассе во время заезда (видео)
Майк Тайсон дал совет Макгрегору
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Актер, ставший отцом-одиночкой при трагических обстоятельствах
Фрукт, не сочетающийся ни с чем: есть отдельно
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
24В России проводили Масленицу
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
01:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Увольнение учительницы за фото в купальнике признали ошибкой

Барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из-за фотографии в купальнике, предложили вернуться к работе по профессии. Соответствующее заявление сделал министр образования Алтайского края Максим Костенко, сообщает НТВ.

Он подчеркнул, что школы нуждаются в учителях, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Он пригласил Кувшинникову на прием в министерство и пообещал предложить ей «достойные вакансии».

Костенко отметил, что не видит ничего предосудительного в опубликованных учительницей фотографиях. Однако, по его словам, противоречия между поколениями «были, есть и будут.

Читайте также
Как вести себя в соцсетях, если вы учитель: истории из России и еще четырех стран

Ранее он сообщил РБК, что после первого эпизода с недовольством родителей из-за фотографий Кувшинниковой конфликт был урегулирован, поэтому ситуация с увольнением кажется ему странной.

В то же время преподавательница заявила, что больше не собирается работать в образовательной сфере. Она пояснила, что планирует заниматься искусством, поскольку у нее есть соответствующее образование.

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, много лет занимавшаяся зимним плаванием и получившая множество наград, дважды писала заявление об увольнении после того, как вокруг ее фото в закрытом купальнике разразился скандал. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников директрисе. Многие родители поддержали педагога, но руководство все равно заставило ее уйти.

 Его убили за жадность и жестокость: бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов
Российскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике
США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Самолет British Airways перепутал город и страну
Турция анонсировала въезд россиян по внутренним паспортам
«Его называют Александром Великим»: Овечкин встретился с Трампом
Советский разведчик объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру
В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии
Спорт
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил на вопросы детей Еще одна пресс-конференция главного тренера сборной России
Hi-Tech
Ни одного устройства: что показала Apple Подписка на новости, игры, сериалы и кино.
Авто
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС» Кремлёвская АЗС — это единственная бензоколонка внутри Бульварного кольца Москвы, притом объект предназначен исключительно для машин Федеральной службы охраны
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Одна краше другой»: Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Актриса опубликовала редкое семейное фото
Леди
Ротару восхитила сеть цветущим видом на фоне слухов о болезни 71-летняя певица отметила день рождения внука.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь