Место выше, стран меньше
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners.
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners.
Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения. Впервые первое место в рейтинге получили Южная Корея и Сингапур, разделив его с Японией. Россия поднялась на одну строчку вверх — до 47-го места, даже притом что количество стран с безвизовым для ее граждан въездом сократилось до 118.
Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners 26 марта представила квартальный рейтинг паспортов мира 2019 года. Первую строчку в нем заняли Япония, Сингапур и Южная Корея. Паспорта этих стран дают возможность безвизового въезда (под ним в H&P понимают как собственно безвизовый въезд, так и возможность получения визы по прибытии) в 189 государств и территорий мира. На втором месте оказалась Германия (188 стран), третье место разделили пять европейских государств — Дания, Италия, Финляндия, Франция и Швеция (187 стран).
В Henley & Partners отметили сохранение тренда, в соответствии с которым продолжают терять позиции Соединенные Штаты Америки и Великобритания (они занимали первую строчку еще четыре года назад). Тем не менее Британии удалось удержаться в первой пятерке рейтинга (185 стран с безвизовым въездом), а США остаться в десятке (184 страны, 6-е место). Кроме того, в десятке оказались две страны из бывшего СССР — Латвия и Литва, паспорта которых позволяют безвизовый въезд в 180 стран мира.
Правда, количество государств, в которые граждане России могут приехать без визы или получить визу на месте, сократилось на одно. Оман отменил визы по прибытии. Теперь, как пояснила директор по маркетингу H&P в России и по странам СНГ Ирина Симонян, все путешественники должны заранее получать электронные визы, которые, по методологии компании, не засчитываются как безвизовый въезд.
Молдавия поднялась на одну позицию и занимает теперь 45-е место (121 страна). Показатели Украины (40-е место со 128 странами), Белоруссии (64-место, 77 стран) и Казахстана (65-е место, 76 стран) не изменились.
Последнее, 130-е, место в индексе занимают Афганистан и Ирак. Их паспорта позволяют без виз посещать 30 стран и территорий мира.
Индекс паспортов от H&P публикуется с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу данных в области путешествий.
Дмитрий Головинченко