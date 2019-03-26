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10:47 (мск), источник: Esquire

В NASA отменили выход в открытый космос двух женщин-астронавтов, который стал бы первым в истории

Причина — к дате полета не успеют подготовить два скафандра подходящего размера.

Источник: NASA

NASA отменило выход в открытый космос двух женщин-астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох, который был запланирован на 29 марта, так как к этому времени не успеют подготовить два скафандра подходящего размера.

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Как сообщается на сайте NASA, после первого выхода в космос Макклейн решила, что ей подходит верхняя секция скафандра среднего размера, но такой к 29 марта успеют подготовить только в одном экземпляре.

Полет Макклейн и Кох должен был стать первым выходом в космос двух женщин-астронавтов. Они должны были заменить аккумуляторы части солнечных батарей МКС. Предполагалось, что рамках «Месячника истории женщин» руководить полетом с Земли тоже будут женщины.

Теперь в операции вместо Макклейн будет участвовать астронавт Ник Хейг.

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