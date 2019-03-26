В NASA отменили выход в открытый космос двух женщин-астронавтов, который стал бы первым в истории
Причина — к дате полета не успеют подготовить два скафандра подходящего размера.
Причина — к дате полета не успеют подготовить два скафандра подходящего размера.
NASA отменило выход в открытый космос двух
Как сообщается на сайте NASA, после первого выхода в космос Макклейн решила, что ей подходит верхняя секция скафандра среднего размера, но такой к 29 марта успеют подготовить только в одном экземпляре.
Полет Макклейн и Кох должен был стать первым выходом в космос двух
Теперь в операции вместо Макклейн будет участвовать астронавт Ник Хейг.