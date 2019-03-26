Человек-оркестр: музыкант виртуозно исполнил саундтрек к «Властелину колец» на виолончели
Просто гениально.
Просто гениально.
25 марта в мире неофициально отмечался День чтений произведений Джона Толкина.
Используя лишь одну виолончель, музыкант записал 13 разных видео, а затем соединил все мелодии в одну композицию — «Песню Дурина».
В описании Cellofrag уточнил, что исполнил семь разных партий по два раза (кроме основной мелодии на видео в центре экрана). Две виолончели исполняют нижний бас, две — верхний бас, еще две виолончели — тенор, четыре инструмента — альт, и, наконец, последние две виолончели подражают барабанам.
Итоговая композиция, собранная из разных записей, звучит как произведение, исполненное целым оркестром. По словам музыканта, на запись и сборку всех мелодий у него ушло более 100 часов.
Екатерина Гура