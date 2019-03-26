Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бьют по всем фронтам: США приняли меры, испугавшись газа РФ в ЕС
В Москве разгорелся скандал вокруг «Кремлёвской АЗС»
У 13-летней девочки удалили опухоль весом 4 килограмма
Где сейчас девочка, которую нашли в завалах мусора в квартире
В России нашли десятки бесплатных квартир
Секретные объекты СССРКак их строили и как они выглядят теперь?
Администрация московского роддома уточнила информацию о кори
Кениец получил премию в миллион долларов как лучший учитель мира
Племянник Пугачевой попал под машину
Ребенка трижды изнасиловали в больнице - СМИ
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Порошенко заявил о вынужденном согласии РФ по Донбассу
Эксперты смоделировали войну России и НАТО
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
15Хроника Даманского конфликта
11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Человек-оркестр: музыкант виртуозно исполнил саундтрек к «Властелину колец» на виолончели

Просто гениально.

25 марта в мире неофициально отмечался День чтений произведений Джона Толкина. YouTube-блогер Cellofrag, который является музыкантом и большим поклонником саги «Властелин колец», этот праздник пропустить не смог.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Англичанин приготовил блюда из «Властелина колец» и ел их одновременно с героями

Используя лишь одну виолончель, музыкант записал 13 разных видео, а затем соединил все мелодии в одну композицию — «Песню Дурина».

В описании Cellofrag уточнил, что исполнил семь разных партий по два раза (кроме основной мелодии на видео в центре экрана). Две виолончели исполняют нижний бас, две — верхний бас, еще две виолончели — тенор, четыре инструмента — альт, и, наконец, последние две виолончели подражают барабанам.

Итоговая композиция, собранная из разных записей, звучит как произведение, исполненное целым оркестром. По словам музыканта, на запись и сборку всех мелодий у него ушло более 100 часов.

Екатерина Гура

Читайте также

В США принят акт против российских энергопоставок в Европу
Власти Казахстана признали негатив из-за переименования Астаны
Медведеву назвали фальшивкой за отказ благодарить Тутберидзе
Закон о «суверенном рунете» подорожал до 30 мрлд рублей
Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры
Житель Британии нашел на свалке цилиндр и портсигар Черчилля
Ученые связали внешность женщины и ее карьерный рост
Спорт
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил на вопросы детей Еще одна пресс-конференция главного тренера сборной России
Hi-Tech
Ни одного устройства: что показала Apple Подписка на новости, игры, сериалы и кино.
Авто
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка Такой сценарий в руководстве СП Ford Sollers рассматривают в рамках новой глобальной реорганизации бизнеса американского автопроизводителя
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Вера Брежнева готовится стать многодетной мамой Певица заявила, что планирует много детей
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь