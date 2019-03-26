Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни

«Многие британцы предпочитают проводить почти все свое свободное время сидя или лежа. Вдобавок, многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны», — заявила Леония Эрон (Leonie Heron) из университета Белфаста (Великобритания).
В последние годы медики и социологи начали активно интересоваться тем, как сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности влияют на здоровье и поведение людей. К примеру, три и четыре года назад ученые выяснили, что малоподвижные люди гораздо чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов и прочих опасных проблем со здоровьем, сильно сокращающих жизнь.
Как показали их наблюдения, люди, ходившие по 2−3 часа в день или стоявшие на работе, в среднем обладали заметно более низким индексом массы тела, реже страдали от высокого уровня холестерина в крови и живут на несколько месяцев дольше.
Эти открытия заставили Эрон и ее коллег провести первую детальную оценку того, как много жизней уносит гиподинамия и как сильно она влияет на экономику Великобритании и других развитых стран мира, где эта проблема распространена более широко, чем в среднем по миру.
В целом, эта проблема оказалась очень широко распространена в Великобритании — от нее страдает примерно каждый третий британец, проводящий более шести часов сидя за компьютером или лежа на диване. По этой причине число жертв сидячего образа жизни оказалось крайне большим — от связанных с ним болезней каждый год умирает почти 70 тысяч жителей Альбиона.
Иными словами, примерно каждая десятая смерть в Британии и в мире в целом оказалась связана с недостаточно высоким уровнем физической активности и сидячим образом жизни. Главным убийцей таких людей, как выяснили ученые, был диабет второго типа — вероятность его развития была почти в два раза выше у жертв гиподинамии. Каждый шестой диабетик вырабатывал невосприимчивость к инсулину из-за недостатка движения.
Борьба с сидячим образом жизни, как отмечают ученые, не только спасет жизни сотен тысяч людей, но и принесет огромные дивиденды экономике. По их подсчетам, только в Британии медицинские службы тратят примерно 700 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с последствиями гиподинамии, а другие сферы экономики теряют еще полмиллиона валюты.
Почти всех этих расходов и потерь можно избежать, если повысить средний уровень физической активности хотя бы на 50%, заключают авторы статьи.