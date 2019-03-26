«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии

Написанный Пикассо в 1938 году «Портрет Доры Маар» был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, стоявшей на якоре во французском Антибе. Поиски картины, которыми занимались французские правоохранительные органы, оказались безуспешны, и шедевр считался безвозвратно утраченным.
В 2015 году Артур Брэнд узнал, что картина Пикассо попала в нидерландские криминальные круги. Выяснилось, что портрет часто использовали как обеспечение в различных незаконных сделках, например, по продаже наркотиков или оружия.
Лишь через несколько лет удалось установить, что это то самое полотно, которое похитили в 1999 году, сообщает СМИ. Артур Брэнд «объявил в розыск» портрет Маар, и в начале марта с детективом связались представители голландского бизнесмена, ранее купившего картину. Оказалось, что он и не подозревал о ее краже.
«Он думал, что Пикассо был предметом законной сделки. Оказалось, что сделка действительно была законной, а вот метод оплаты — нет», — рассказал Брэнд.
По словам голландца, действовать нужно было быстро, иначе портретом снова могли завладеть преступники. Неделю назад бизнесмен передал его Брэнду, который ранее уведомил о находке французскую и голландскую полицию.
«Индиана Джонс» направил полотно в страховую фирму, и эксперты уже подтвердили его подлинность.
Сейчас стоимость картины, на которой Пикассо изобразил свою спутницу, французскую художницу и фотографа Дону Маар, оценивается в 25 миллионов евро. До смерти художника в 1973 году она хранилась в его доме, отмечается в материале.
Это не первый раз, когда Артур Брэнд находит давно затерявшиеся предметы искусства. В ноябре при его помощи властям Кипра была передана мозаика Святого Марка, пропавшая из кипрской церкви Панайя Канакария после турецкого вторжения в 1974 году.