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13:14 (мск), источник: Чердак

Компонент пластиковых бутылок повлиял на работу генов человека

Раньше ученые считали, что он всего лишь негативно воздействует на человеческую сперму.

Источник: Mizianitka/СС0

Исследователи из Института экспериментальной медицины РАН показали, что часто использующийся в потребительских товарах химикат бисфенол А может негативно влиять на человеческие клетки, подавляя метилирование ДНК. Так называют процесс модификации ДНК, играющий важную роль в том, насколько интенсивно информация из тех или иных генов участвует в кодировании белков. Влияние бисфенола А связывают с ухудшением качества спермы, а также репродуктивной дисфункции человека.

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Бисфенол А (C15H16O2) — ключевой компонент эпоксидных смол и поликарбонатного пластика. Из последнего делают бутылки для воды, линзы для глаз, зубные пломбы, CD и DVD, различные компоненты бытовой и медицинской техники. Также он есть в термобумаге, которую используют для чеков в кассовых аппаратах. Эпоксидными смолами с бисфенолом А покрывают внутреннюю сторону почти всех банок для напитков. Все это делает его одним из самых распространенных бытовых химикатов. В общей случае человек практически не может избежать контакта с бисфенолом А. Структурно это соединение похоже на человеческий эстроген, женский половой гормон.

Несмотря на то, что целый ряд исследований на животных показал связь между приемом бисфенола А и самыми разными проблемами — от избыточного веса до рака груди и простаты, отклонений в репродуктивной системе и других, это соединение все еще разрешено в большинстве стран мира.

Это происходит потому, считают авторы новой работы, что неизвестны конкретные механизмы, с помощью которых бисфенол А мог бы негативно влиять на здоровье людей и животных.

Чтобы прояснить ситуацию, ученые взяли четыре линии клеток человека — три типа «нормальных» клеток и одну линию нейробластомы, злокачественной опухоли симпатической нервной системы. Затем на все четыре линии воздействовали бисфенолом А в различной концентрации.

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Эффект от него был достаточно неожиданным: у одних клеточных линий усилилось метилирование ДНК, у других — уменьшилось, в одних клеточных линиях химикат привел к компактизации хроматина, в других — напротив. Механизм, который вызывает такую явную реакцию клеток человека на бисфенол А, тем не менее, остался неясным.

Метилирование ДНК — важнейший механизм регулирования экспрессии тех или иных генов. Экспрессией называют процесс, в ходе которого гены кодируют белки. Гены, экспрессия которых подавляется, белки не кодируют. Если вещество, попадающее в организм при питье воды из пластиковых емкостей или с пищей, управляет метилированием ДНК, то оно может влиять на то, как человеческие гены кодируют белки человеческих же клеток. И, соответственно, нарушать естественный ход этого процесса).

Бисфенол А похож на эстроген (женский половой гормон), из-за чего клетки человека отвечают на бисфенол А в крови так же, как на женский половой гормон. В частности, с этим связывают то, что у мужчин в развитых странах в последние 20 лет резко снизилось качество спермы и фертильность (вероятность того, что их сперматозоиды смогут оплодотворить яйцеклетку). Однако авторы выяснили, что бисфенол А действует на метилирование ДНК даже у клеток, лишенных рецепторов эстрогена.

То есть получается, что это соединение может влиять на клетки человека и через какие-то иные механизмы, пока остающиеся неизвестными.

Сейчас бисфенол А запрещен в Японии и, частично, в Европе — там его нельзя использовать при производстве бутылочек для детского питания.

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