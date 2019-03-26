Компонент пластиковых бутылок повлиял на работу генов человека
Раньше ученые считали, что он всего лишь негативно воздействует на человеческую сперму.
Раньше ученые считали, что он всего лишь негативно воздействует на человеческую сперму.
Исследователи из Института экспериментальной медицины РАН показали, что часто использующийся в потребительских товарах химикат бисфенол А может негативно влиять на человеческие клетки, подавляя метилирование ДНК. Так называют процесс модификации ДНК, играющий важную роль в том, насколько интенсивно информация из тех или иных генов участвует в кодировании белков. Влияние бисфенола А связывают с ухудшением качества спермы, а также репродуктивной дисфункции человека.
Бисфенол А (C15H16O2) — ключевой компонент эпоксидных смол и поликарбонатного пластика. Из последнего делают бутылки для воды, линзы для глаз, зубные пломбы, CD и DVD, различные компоненты бытовой и медицинской техники. Также он есть в термобумаге, которую используют для чеков в кассовых аппаратах. Эпоксидными смолами с бисфенолом А покрывают внутреннюю сторону почти всех банок для напитков. Все это делает его одним из самых распространенных бытовых химикатов. В общей случае человек практически не может избежать контакта с бисфенолом А. Структурно это соединение похоже на человеческий эстроген, женский половой гормон.
Несмотря на то, что целый ряд исследований на животных показал связь между приемом бисфенола А и самыми разными проблемами — от избыточного веса до рака груди и простаты, отклонений в репродуктивной системе и других, это соединение все еще разрешено в большинстве стран мира.
Чтобы прояснить ситуацию, ученые взяли четыре линии клеток человека — три типа «нормальных» клеток и одну линию нейробластомы, злокачественной опухоли симпатической нервной системы. Затем на все четыре линии воздействовали бисфенолом А в различной концентрации.
Эффект от него был достаточно неожиданным: у одних клеточных линий усилилось метилирование ДНК, у других — уменьшилось, в одних клеточных линиях химикат привел к компактизации хроматина, в других — напротив. Механизм, который вызывает такую явную реакцию клеток человека на бисфенол А, тем не менее, остался неясным.
Метилирование ДНК — важнейший механизм регулирования экспрессии тех или иных генов. Экспрессией называют процесс, в ходе которого гены кодируют белки. Гены, экспрессия которых подавляется, белки не кодируют. Если вещество, попадающее в организм при питье воды из пластиковых емкостей или с пищей, управляет метилированием ДНК, то оно может влиять на то, как человеческие гены кодируют белки человеческих же клеток. И, соответственно, нарушать естественный ход этого процесса).
Бисфенол А похож на эстроген (женский половой гормон),
Сейчас бисфенол А запрещен в Японии и, частично, в Европе — там его нельзя использовать при производстве бутылочек для детского питания.