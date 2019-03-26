Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка
Боярская показала, как ее старший сын гуляет с младшим братом
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
В России нашли десятки бесплатных квартир
Секретные объекты СССРКак их строили и как они выглядят теперь?
Вера Брежнева готовится стать многодетной мамой
Ляйсан Утяшева показала редкое фото с подросшим сыном
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Топольницкая и сын Бондарчука снимаются вместе в фильме
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Секреты молодости и стиля 47-летней Кристины Орбакайте
Брюс Уиллис и еще десять рано полысевших звезд
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
15Названо «Европейское дерево года»
14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу. Об этом она объявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Кувшинниковой, ей позвонили из министерства образования Алтайского края и предложили записаться на прием к главе ведомства Максиму Костенко. «Я не знаю, что министр предложит, я еще не ходила к нему. Нужно записаться к нему на приём, я еще не записалась. В государственную общеобразовательную не хочу», — сказала она. «Нет желания больше, тем более, за копейки. Там 11−12 тысяч зарплата», — уточнила Кувшинникова.

Бывшая учительница русского языка и литературы пояснила изданию, что рассматривает работу в частной или художественной школе. Она добавила, что имеет художественное образование и пишет картины на заказ.

Ранее Костенко признал ошибкой увольнение Кувшинниковой и пообещал предложить ей «достойные вакансии». Он отметил, что не видит ничего предосудительного в опубликованных учительницей фотографиях.

Бывшей учительница школы № 13 Барнаула Татьяне Кувшинниковой, много лет занимавшейся зимним плаванием, дважды пришлось писать заявление об увольнении после скандала из-за фото в спортивном купальнике. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников директрисе. Многие родители поддержали педагога, но руководство все равно вынудило ее уволиться.

 Он может стать новым президентом Украины
Российскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике
Силуанов назвал способ повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты
СМИ: Украине грозит техническое поражение в играх отбора Евро
Власти Казахстана признали негатив из-за переименования Астаны
В США назвали сроки передачи «Посейдонов» российским военным
Причины заката Византийской империи нашли в кучах мусора
Медведеву назвали фальшивкой за отказ благодарить Тутберидзе
«Уральский Халк» подерется с американцем в России
Спорт
Макгрегор шантажирует UFC. Он продолжит драться В уход ирландца из ММА невозможно поверить. Ему это просто невыгодно
Hi-Tech
Что не так с российскими ядерными ракетами Рассказывает Пентагон.
Авто
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка Такой сценарий в руководстве СП Ford Sollers рассматривают в рамках новой глобальной реорганизации бизнеса американского автопроизводителя
Кино
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино По данным журналистов, актриса планирует покинуть Лос-Анджелес и «начать жизнь с чистого листа»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Вера Брежнева готовится стать многодетной мамой Певица заявила, что планирует много детей
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь