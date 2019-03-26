Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная
Уволенная
По словам Кувшинниковой, ей позвонили из министерства образования Алтайского края и предложили записаться на прием к главе ведомства Максиму Костенко. «Я не знаю, что министр предложит, я еще не ходила к нему. Нужно записаться к нему на приём, я еще не записалась. В государственную общеобразовательную не хочу», — сказала она. «Нет желания больше, тем более, за копейки. Там 11−12 тысяч зарплата», — уточнила Кувшинникова.
Бывшая учительница русского языка и литературы пояснила изданию, что рассматривает работу в частной или художественной школе. Она добавила, что имеет художественное образование и пишет картины на заказ.
Ранее Костенко признал ошибкой увольнение Кувшинниковой и пообещал предложить ей «достойные вакансии». Он отметил, что не видит ничего предосудительного в опубликованных учительницей фотографиях.
Бывшей учительница школы № 13 Барнаула Татьяне Кувшинниковой, много лет занимавшейся зимним плаванием, дважды пришлось писать заявление об увольнении после скандала