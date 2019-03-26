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14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги из Индии ежедневно собирают из бумаги крохотных животных и птиц

Каждая работа занимает от 4 до 8 часов.

Супруги-художники Вайшали и Наян из Индии нашли общее хобби. Они создают из бумаги миниатюрные фигурки животных, птиц и насекомых. А в этом году пара решила устроить себе 365-дневный челлендж и каждый день собирать по одной фигурке.

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Чаще всего Вайшали и Наян делают птиц, к которым они относятся с особым трепетом. Но и о других представителях фауны они не забывают.

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Все фигурки муж и жена делают с помощью акварели и многослойной бумаги, благодаря которой достигается объем изделий. Миниатюрные птицы и животные состоят из разных частей, которые окрашиваются и вырезаются отдельно, а затем собираются в одну фигуру.

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По словам художников, каждая работа занимает от 4 до 8 часов. Самые маленькие из бумажных фигурок имеют высоту всего 1,8 сантиметров.

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Екатерина Гура

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