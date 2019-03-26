Супруги из Индии ежедневно собирают из бумаги крохотных животных и птиц
Каждая работа занимает от 4 до 8 часов.
Каждая работа занимает от 4 до 8 часов.
Чаще всего Вайшали и Наян делают птиц, к которым они относятся с особым трепетом. Но и о других представителях фауны они не забывают.
Все фигурки муж и жена делают с помощью акварели и многослойной бумаги, благодаря которой достигается объем изделий. Миниатюрные птицы и животные состоят из разных частей, которые окрашиваются и вырезаются отдельно, а затем собираются в одну фигуру.
По словам художников, каждая работа занимает от 4 до 8 часов. Самые маленькие из бумажных фигурок имеют высоту всего 1,8 сантиметров.
Екатерина Гура