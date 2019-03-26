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16:43 (мск), источник: Daily Storm

В «Симпсонах» покажут пародию на Pussy Riot

В мультфильме юные участницы Bossy Riot выступают против запрета на ношение сандалий в школе.

В 18-м эпизоде 30-го сезона американского мультсериала «Симпсоны» телеканала Fox появится пародия на российскую панк-группу Pussy Riot. Фрагмент серии выложили на YouTube, в нем показано, как три девочки из группы Bossy Riot (можно перевести как «властный бунт») в разноцветных балаклавах выступают против запрета на ношение сандалий в школе.

В эпизоде девочки раскрашивают кабинет директора школы Сеймура Скиннера в розовый цвет и пишут на стене: «Сандалии навсегда».

Сейчас мы проучим Скиннера за то, что он запретил сандалии! Он не заставит замолчать наши пальцы ног! — говорят участницы Bossy Riot.

После этого в отрывке серии показано, как Скиннер заходит в свой кабинет и видит на стенах краску и надпись. «Я не буду устраивать переговоры с террористами, я сдаюсь. Запрет на ношение сандалий отменяется», — говорит директор школы.

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Группа Pussy Riot получила мировую известность в 2012 году после судебного процесса над участниками музыкального коллектива: Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич. Девушки были приговорены к реальным срокам заключения за акцию в храме Христа Спасителя в конце февраля 2012 года.

Одну из последних заметных акций группа Pussy Riot провела 15 июля 2018 года во время финального матча ЧМ-2018. Переодетые в полицейскую форму Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова обманули охрану и обслуживающий персонал спорткомплекса «Лужники» и сумели выбежать на поле на 52-й минуте матча между сборными Франции и Хорватии. Игра была остановлена и возобновлена только после того, как активистов увели с поля. Активисты панк-группы получили по 15 суток ареста.

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