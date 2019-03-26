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17:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Европарламент разрешил странам ЕС не переводить стрелки

С 2021 года правительства европейских стран смогут отменить обязательный переход на летнее время, решили депутаты Европарламента.

Источник: GETTY IMAGES

Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время.

С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год — на час вперед весной и на час назад осенью.

В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу — и 84% респондентов высказались против перевода стрелок.

Каковы плюсы и минусы перехода на летнее время?

Переход на летнее время в ЕС является обязательным с 2001 года и направлен на улучшение работы внутреннего рынка и снижение затрат на электроэнергию.

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Утверждалось, что меньшее количество временных различий облегчит трансграничную торговлю и поездки в ЕС. Но экономия энергии оказалась незначительной, а ряд основных торговых партнеров ЕС, в том числе Китай, Россия и Турция, на летнее время уже не переходят. Кроме того, научные исследования показали, что смена часов негативно сказывается на здоровье людей.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что «когда закон ЕС заставляет европейцев дважды в год переводить стрелки, никто не аплодирует».

Больше всего противников перехода на летнее время в северных странах, где продолжительность светового дня сильно меняется на протяжении года. Например, в Финляндии в июне световой день продолжается 18,5 часов, а в декабре они длится всего пять с половиной часов. Для сравнения в Греции эти цифры составляют 14,5 и 9,3 часа соответственно.

Часовые пояса в странах ЕС

Вне летнего времени страны ЕС делятся на три часовых пояса:

  • Время по Гринвичу: Великобритания, Ирландия, Португалия
  • Центральноевропейское время (плюс час к времени по Гринвичу): 17 стран
  • Восточноевропейское время (плюс два часа к времени по Гринвичу): восемь стран

Россия и другие

В феврале 2011 года президент России Дмитрий Медведев объявил о решении отменить ежегодный перевод часов. Осенью 2011 года страна не стала переходить на зимнее время — и летнее осталось в качестве постоянно действующего.

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Три года спустя, 26 октября 2014 года, постоянное летнее время, действовавшее с 2011 года, было отменено и заменено на постоянное зимнее, которое примерно для половины регионов России соответствовало времени своего географического часового пояса.

Все регионы перевели часы на час назад. Исключением стали Удмуртия, Самарская и Кемеровская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ — их тогда перевели в другие часовые пояса.

В северном полушарии переход на летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле.

В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие республики Советского Союза.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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