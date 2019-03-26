Художник показал, что будет, если соединить лица двух знаменитостей
Например, Леонардо Ди Каприо и Шона Пенна.
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Например, Леонардо Ди Каприо и Шона Пенна.
Немецкий художник, работающий под псевдонимом Gesichtermix, прославился в социальных сетях благодаря своей фантазии и навыкам работы в фотошопе.
Все свои работы Gesichtermix подписывает, так что особо нетерпеливые могут сразу узнать, кого соединили на фото. А у всех остальных есть возможность устроить состязание с друзьями и постараться угадать звезд самим.
Екатерина Гура