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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник показал, что будет, если соединить лица двух знаменитостей

Например, Леонардо Ди Каприо и Шона Пенна.

Немецкий художник, работающий под псевдонимом Gesichtermix, прославился в социальных сетях благодаря своей фантазии и навыкам работы в фотошопе.

С помощью программы он соединяет лица знаменитостей, получая нового человека со знакомыми чертами.

Все свои работы Gesichtermix подписывает, так что особо нетерпеливые могут сразу узнать, кого соединили на фото. А у всех остальных есть возможность устроить состязание с друзьями и постараться угадать звезд самим.

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Шон Пенн и Леонардо Ди Каприо
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Галь Гадот и Марго Робби
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Мэрил Стрип и Джулия Робертс
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Кевин Спейси и Харви Вайнштейн
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Королева Елизавета II и Ангела Меркель
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Джозеф Гордон-Левитт и Адам Драйвер
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Хавьер Бардем и Киану Ривз
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Мила Кунис и Рита Ора
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Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

Екатерина Гура

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