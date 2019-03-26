Путин наградил молодых деятелей культуры
Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям в области культуры, литературы и искусства за создание произведений для детей и юношества. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям в области культуры, литературы и искусства за создание произведений для детей и юношества. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, представители данных сфер выполняют особую миссию по образованию и просвещению общества, укреплению его духовных и нравственных основ, а также по сохранению и приумножению культурного наследия.
«[Их произведения] должны помогать подрастающему поколению постигать жизнь, ее противоречия и сложности, учить отделять зерна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости», — подчеркнул президент.
Кроме того, государственной премии удостоены художник Борис Диодоров, директор школы «Класс-центр» Сергей Казарновский и художник Франческа Ярбусова.
В феврале Путин заявил, что в регионах присутствует очень большой запрос на насыщенную культурную жизнь. Глава государства предложил существенно расширить поддержку местных культурных инициатив. По его словам, на реконструкцию сельских клубов и домов культуры власти выделят более 17 миллиардов рублей, а также более шести миллиардов рублей на поддержку центров развития культуры в малых городах России.