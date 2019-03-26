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18:26 (мск), источник: Чердак

Канадский Скотти оказался самым большим тираннозавром

Не зря ученые решили исследовать его кости во второй раз, спустя 30 лет после обнаружения.

Источник: AFP 2019

Ученые из Канады и США повторно исследовали фрагменты скелета Tyrannosaurus rex, найденные еще в 1991 году. По новым данным этот тираннозавр, которого палеонтологи назвали Скотти, — самый большой из известных на сегодняшний момент. Ученые также считают, что T.rex и другие динозавры могли вырастать еще больше.

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Скелет Скотти нашли в окрестностях канадского города Истенд, почти на границе с США. Хотя это произошло почти 30 лет назад, первые исследования начались лишь в 2008 году. Специалистам потребовалось очень много времени на то, чтобы извлечь кости из сильно сцементированного песчаника и подготовить их к изучению. Однако первые предположения о размерах и весе Скотти были не совсем точными.

В новой работе, опубликованной в научном журнале The Anatomical Record, палеонтологи подробно рассказали о размерах отдельных костей тираннозавра (или, официально, образца RSM P2523.8) и сравнили их с аналогичными данными о других известных его сородичах. Чтобы оценить массу животного, ученые, прежде всего, ориентировались на окружность бедренной кости: исходя из этой величины можно предположить, какой вес могли выдерживать конечности динозавра.

По расчетам палеонтологов, длина тела Скотти была около 13 метров, а масса — примерно 8870 кг. Ранее самым большим из известных тираннозавров считалась Сью (образец FMNH PR 2081), скелет которой был обнаружен в 1990 году. Но по новым данным ее вес примерно на 5% меньше, чем у Скотти (8460 кг).
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Ученые приводят в статье и некоторые подробности жизни Скотти, которые они смогли восстановить по итогам изучения его скелета. В момент смерти динозавру было чуть больше 30 лет, что делает его самым старым из изученных тираннозавров (ранее самой старой считалась та же Сью с примерным возрастом в 28 лет). На теле животного было множество травм: от сломанных ребер до укусов на хвосте. По-видимому, он не раз участвовал в жестоких схватках с сородичами.

Авторы работы также отмечают, что современные представления о размерах тираннозавров и других динозавров, по-видимому, несколько искажены. Это связано с тем, что далеко не все из них доживали до зрелого возраста. Часто палеонтологи имеют дело с изучением останков животных, не достигших максимума своего веса и размера.

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