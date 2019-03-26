Канадский Скотти оказался самым большим тираннозавром
Не зря ученые решили исследовать его кости во второй раз, спустя 30 лет после обнаружения.
Не зря ученые решили исследовать его кости во второй раз, спустя 30 лет после обнаружения.
Ученые из Канады и США повторно исследовали фрагменты скелета Tyrannosaurus rex, найденные еще в 1991 году. По новым данным этот тираннозавр, которого палеонтологи назвали Скотти, — самый большой из известных на сегодняшний момент. Ученые также считают, что T.rex и другие динозавры могли вырастать еще больше.
Скелет Скотти нашли в окрестностях канадского города Истенд, почти на границе с США. Хотя это произошло почти 30 лет назад, первые исследования начались лишь в 2008 году. Специалистам потребовалось очень много времени на то, чтобы извлечь кости из сильно сцементированного песчаника и подготовить их к изучению. Однако первые предположения о размерах и весе Скотти были не совсем точными.
В новой работе, опубликованной в научном журнале The Anatomical Record, палеонтологи подробно рассказали о размерах отдельных костей тираннозавра (или, официально, образца RSM P2523.8) и сравнили их с аналогичными данными о других известных его сородичах. Чтобы оценить массу животного, ученые, прежде всего, ориентировались на окружность бедренной кости: исходя из этой величины можно предположить, какой вес могли выдерживать конечности динозавра.
Ученые приводят в статье и некоторые подробности жизни Скотти, которые они смогли восстановить по итогам изучения его скелета. В момент смерти динозавру было чуть больше 30 лет, что делает его самым старым из изученных тираннозавров (ранее самой старой считалась та же Сью с примерным возрастом в 28 лет). На теле животного было множество травм: от сломанных ребер до укусов на хвосте.
Авторы работы также отмечают, что современные представления о размерах тираннозавров и других динозавров,