Госпитализирован Сергей Соловьев
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Народный артист России, создатель фильмов «АССА» и «Черная роза — эмблема печати, красная роза — эмблема любви» режиссер Сергей Соловьев госпитализирован
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Народный артист России, создатель фильмов «АССА» и «Черная роза — эмблема печати, красная роза — эмблема любви» режиссер Сергей Соловьев госпитализирован
Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Соловьев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.
«В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению, — отметил собеседник агентства. — Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни, по словам врачам, нет. Его обследуют доктора».
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь
С 1969 года по 1987 — режиссер на киностудии «Мосфильм», также автор сценариев игровых и документальных фильмов. С 1987 года — руководитель объединения «Круг» при «Мосфильме».
Соловьев дебютировал в кино в 1970 году двумя новеллами «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам писателя Антона Чехова. В 1971 вышла его первая полнометражная картина «Егор Булычев и другие». Фильм «Сто дней после детства» Соловьева был отмечен рядом кинематографических наград, среди которых «Серебряный медведь» Берлинского международного кинофестиваля (МКФ) за лучшую режиссуру, серебряная медаль МКФ в Авелино (Италия), главный приз на Белградском всемирном кинофестивале «Фест-76».
Также в фильмографии режиссера картины «Чужая Белая и Рябой», «АССА», ставшая первым в трилогии «Три песни о Родине», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Среди других фильмов — «Три сестры», «Нежный возраст», «О любви», «2-Асса-2», «Анна Каренина» и др.
С 1985 года преподает во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм «Сто дней после детства»), премии Ленинского комсомола (1976), премии «Кинотавр» (1992). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005).