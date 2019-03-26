Режиссёр фильма «Асса» госпитализирован
Медики госпитализировали российского режиссёра Сергея Соловьёва в крайне тяжёлом состоянии, сообщает
Медики госпитализировали российского режиссёра Сергея Соловьёва в крайне тяжёлом состоянии, сообщает
По словам автора сообщения, у 74-летнего творческого деятеля диагностирована язва желудка и серьёзные проблемы с сердцем. Отмечается, что в настоящее время врачи борются за жизнь кинематографиста.
Сергей Соловьёв носит звание народного артиста РФ, являясь сценаристом, режиссёром и продюсером. Известен созданием трилогии, состоящей из фильмов «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звёздным небом».
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