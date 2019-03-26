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21:22 (мск), источник: Rambler.ru

Режиссёр фильма «Асса» госпитализирован

Медики госпитализировали российского режиссёра Сергея Соловьёва в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

По словам автора сообщения, у 74-летнего творческого деятеля диагностирована язва желудка и серьёзные проблемы с сердцем. Отмечается, что в настоящее время врачи борются за жизнь кинематографиста.

Сергей Соловьёв носит звание народного артиста РФ, являясь сценаристом, режиссёром и продюсером. Известен созданием трилогии, состоящей из фильмов «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звёздным небом».

Сергей Соловьев
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