Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Россию может покинуть еще одна крупная автомобильная марка
«От первой схватки до рождения»: Артур Смольянинов сам принимал роды у жены
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
Как выглядит новая достопримечательность Нью-Йорка (фото)
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Вера Брежнева готовится стать многодетной мамой
«От первой схватки до рождения»: Артур Смольянинов сам принимал роды у жены
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
37-летняя Курникова напомнила о своей сексуальной фигуре - видео
Варнава без лифчика взбудоражила Сеть - фото
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась
Элизабет Херли повторила свой модный образ 25-летней давности
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Как оттаивает Москва после зимы: фото
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
24В России проводили Масленицу
15Названо «Европейское дерево года»
00:23 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Режиссер Сергей Соловьев экстренно госпитализирован. По информации источника ТАСС, он попал в больницу из-за переутомления. Mash сообщает, что у 74-летнего режиссера было внутреннее кровотечение из-за воспаления язвы желудка и его прооперировали.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни, по словам врачей, нет. Его обследуют доктора», — сказал источник ТАСС из окружения режиссера.

Сергей Соловьев был режиссером киностудии «Мосфильм», с 1987 года он руководит объединением «Круг» при «Мосфильме». Он снял такие фильмы, как «Чужая Белая и Рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Три сестры», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и другие.

Сергей Соловьев
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Что Ирина Яровая предлагает делать с трудными подростками
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
СКР предъявил обвинение задержанному Михаилу Абызову
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Стали известны призовые Загитовой за прошедший сезон
СМИ: Люксембург и Португалия пожаловались в УЕФА на Украину
Рождённые в теплице: что содержат овощи, выращенные без земли
Boeing 737 MAX экстренно приземлился из-за проблем с двигателем
«Уральский Халк» подерется с американцем в России
Спорт
Назван состав сборной РФ на командный ЧМ по фигурному катанию Турнир пройдет в апреле в Японии
Hi-Tech
Что не так с российскими ядерными ракетами Рассказывает Пентагон.
Авто
В Россию приедет один из самых красивых «европейцев» Новый Peugeot 508 возвращает во времена, когда машины класса D имели стремительные пропорции
Кино
Бондарчук на вручении наград попросил освободить Серебренникова В 2017 году режиссера фильма «Ученик» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности Телезвезда показала в сети неоднозначный снимок, вызвавший волну обсуждения
Леди
В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась Звезда поделилась снимками с частного мероприятия, в котором участвовала, и удивила фанатов
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь