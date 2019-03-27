СМИ: режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Режиссер Сергей Соловьев экстренно госпитализирован. По информации источника ТАСС, он попал в больницу
Режиссер Сергей Соловьев экстренно госпитализирован. По информации источника ТАСС, он попал в больницу
«В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни, по словам врачей, нет. Его обследуют доктора», — сказал источник ТАСС из окружения режиссера.
Сергей Соловьев был режиссером киностудии «Мосфильм», с 1987 года он руководит объединением «Круг» при «Мосфильме». Он снял такие фильмы, как «Чужая Белая и Рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Три сестры», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и другие.