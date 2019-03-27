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00:36 (мск), источник: ТАСС

Биография Михаила Абызова

ТАСС-ДОСЬЕ. Экс-министра по вопросам открытого правительства задержали подозрению в создании и руководстве преступным сообществом.

Источник: РИА "Новости"

26 марта 2019 года бывший министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в создании и руководстве преступным сообществом.

По версии следствия, в 2011—2014 гг. одах Абызов участвовал в хищении 4 млрд руб. путем обмана акционеров компаний из Новосибирской области (Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети»).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию бывшего министра.

Михаил Анатольевич Абызов родился 3 июня 1972 года в Минске Белорусской ССР (ныне — Республика Белоруссия). В 10-м классе стал победителем республиканской олимпиады по математике, после чего получил приглашение в Специализированный учебно-научный центр им. А. Н. Колмогорова (школу-интернат) при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

С 1989 года учился на математико-механическом факультете МГУ, однако в 1991 году ушел из вуза. В 2000 году окончил Московский государственный открытый педагогический (ныне — Московский государственный гуманитарный) университет им. М. А. Шолохова.

В 1989 году начал заниматься предпринимательской деятельностью, зарегистрировал фирму «Интершопс». Компания арендовала торговые площади в универмагах, где реализовывала турецкую одежду и др. товары. В 1990 году специализировалась на торговле зарубежной оргтехникой.

В 1991—1992 годах был брокером компании «Эмика» на Российской товарно-сырьевой бирже.

В 1992 году вместе с однокурсником по МГУ, гражданином Болгарии Миленом Мициком, создал совместное предприятие «ММБ-групп», которое занималось импортом в РФ продовольствия и алкогольной продукции из Болгарии. Оставался президентом «ММБ-групп» до 1998 года.

В первой половине 1990-х стал помощником депутата Госдумы РФ I созыва от партии «Выбор России» Ивана Старикова (с 1995 года — заместитель министра экономики РФ).

Также в этот период Михаил Абызов занимался организацией взаиморасчетов предприятий топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, в частности Новосибирского завода химконцентратов (изготавливает ядерное топливо для атомных электростанций).

В 1995—1998 годах — учредитель и генеральный директор ОАО «Объединенная российская топливно-энергетическая компания» (ОРТЭК). Также возглавлял корпорацию «Агропромконтракт». В 1996 году компания Абызова получила 19,5% акций ОАО «Новосибирскэнерго», объединявшего несколько электростанций региона. Кроме того, он приобрел акции компаний «Новосибирскнефтепродукт», «Сибирьгазсервис», «Новосибирскэнерго», предприятий по производству комплектующих для угольной и нефтяной промышленности и др.

В 2001—2002 годах управление Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу пыталось оспорить данные сделки в арбитражных судах Новосибирской области, оценив ущерб от них в 200 млн руб. Однако по итогам разбирательства приобретение активов было признано законным.

В 1996 году Абызов стал генеральным директором ОАО «Славтэк» (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ), с июня 1997 года — членом совета директоров ОАО «Акционерный банк «Сибэкобанк» (Новосибирск).

21 декабря 1997 года баллотировался в Новосибирский областной совет депутатов по округу № 11 от избирательного блока «Третья сила» (образован новосибирскими региональными организациями движения «Яблоко», Российской народно-республиканской партии Александра Лебедя, Народно-демократическим объединением Новосибирской области и др.). В Совет не прошел.

С 1998 года — член правления и начальник департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов, с 1999 по 2004 год — заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса (был лично приглашен им в компанию).

С 1999 года занимался сбором платежей и взысканием задолженностей с контрагентов РАО «ЕЭС России», в его компетенцию входило принятие решений по отключению электроэнергии неплательщикам. Урегулировал долговые и тарифные споры с предприятиями алюминиевой промышленности, в частности Красноярским алюминиевым заводом (совладелец — Анатолий Быков). В 2004—2005 годах, в связи с изменением организационной структуры РАО ЕЭС, занимал должности члена правления и управляющего директора одного из подразделений РАО ЕЭС — Бизнес-единицы № 1.

Одновременно, с мая 1999 года по август 2000 года, был председателем совета директоров ОАО «Челябэнерго», компании — оператора электрических сетей Челябинской области.

В 2003 году на паритетных началах с Виктором Вексельбергом приобрел 24,5% компании «Регионгазхолдинг», владевшей сетями низкого давления по всей России.

В 2003—2005 годах — председатель совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы», одного из крупнейших частных операторов водоснабжения и водоотведения в России. Также возглавлял совет директоров ОАО «Кузбассэнерго».

С мая 2004 года по июнь 2005 года — член совета директоров ОАО «Ленэнерго» (Санкт-Петербург), компании — оператора электрических сетей, обслуживающих территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2004—2005 годах — член совета директоров энергетической компании ОАО «ОГК-5» (Москва; ныне — ОАО «Энел Россия»), владеющей рядом тепло- и гидроэлектростанций в РФ.

С декабря 2004 года по январь 2006 года — председатель совета директоров энергетической компании ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» (ТГК-9; ныне — в составе ПАО «Т Плюс»). Она объединяла генерирующие мощности Свердловской и Пермской областей, Республики Коми, занималась производством, передачей и реализацией тепловой и электрической энергии.

С 2005 по 2006 год — генеральный директор ООО «Управляющая компания «Кузбассразрезуголь». В сентябре 2006 года уступил оперативное управление компании «УГМК-холдинг» во главе с Андреем Козицыным, при этом до июня 2007 года оставался в совете директоров «Кузбассразрезугля».

С 2006 года — председатель совета директоров (до 2012 года), владелец инвестиционной компании ООО «RU-COM», специализирующейся на инвестициях и управлении промышленными активами в мостостроении, дорожном, промышленном и энергетическом строительстве, энергетике и др. Через ряд дочерних структур компания также осуществляла крупномасштабные инвестиции в различные проекты в Силиконовой долине в США. По данным «Спарк-Интефакс», Михаил Абызов вплоть до настоящего времени значится бенефициаром компании.

С июля 2007 года по январь 2012 года — председатель совета директоров инжиниринговой компании ОАО «Группа Е4». Она выполняла проекты по строительству электростанций (в частности, Бурейской ГЭС), тепло- и энергосетей, хранилищ для ядерного топлива, установке энергетического оборудования и др.

По данным СМИ, в 2007 году Михаилу Абызову через кипрскую компанию Eforg Asset Management Ltd. принадлежали 100% акций «Группы Е4».

С 2007 по 2011 год — председатель совета директоров строительной компании ОАО «Мостотрест», одной из крупнейших в сфере строительства и реконструкции железнодорожных, автодорожных мостов и путепроводов.

В 2011—2012 годах — председатель совета директоров строительной компании ОАО «Группа Радиус» (Москва).

В октябре 2011 года Михаил Абызов стал координатором Общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева.

С 18 января по 21 мая 2012 года работал в Администрации президента РФ, был советником главы государства Дмитрия Медведева.

С 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года — министр РФ в правительстве Дмитрия Медведева, курировал вопросы Открытого правительства (система организации госуправления на основе прозрачности, подотчетности деятельности органов власти гражданам, а также использования современных информационных технологий и новых средств коммуникации в осуществлении взаимодействия с населением).

С декабря 2018 года входил в рабочую группу Экспертного совета при правительстве РФ для подготовки предложений по совершенствованию системы государственного и муниципального контроля и надзора.

Являлся председателем Экспертного совета при правительстве РФ (2012−2018), заместителем председателя Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства (2013−2018).

Был членом советов при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России (2012−2018), по жилищной политике и повышению доступности жилья (2013−2016), по стратегическому развитию и приоритетным проектам (2016−2018).

Общая сумма декларированного дохода за 2017 году составила 181 млн 10 тыс. руб. (сведения о доходах супруги в декларации не указывались).

По данным Forbes, в 2018 году владел состоянием $600 млн (162-е место).

Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2011).

Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники 2003 года (за разработку и внедрение научных основ управления федеральным оптовым рынком электроэнергии, мощности).

Супруга — Екатерина Владимировна Сиротенко (род. 1971), предприниматель. Имеет двух сыновей — Даниэля и Никиту, а также дочь Зою. Семья проживает за рубежом, дети имеют гражданство США.

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